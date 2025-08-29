Jhalawar: ‘आई लव यू पापा… आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती’, सुसाइड नोट में लिखकर विवाहिता ने दे दी जान, ये वजह आई सामने

सोमवार को ससुराल पक्ष से पिता को फोन आया था कि वे मंगलवार को उसे लेने आएंगे। पिता ने सहमति दे दी थी लेकिन संभवत: वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सुसाइड नोट में भी इसका उल्लेख किया गया है।