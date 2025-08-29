Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Jhalawar: ‘आई लव यू पापा… आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती’, सुसाइड नोट में लिखकर विवाहिता ने दे दी जान, ये वजह आई सामने

Married Women Suicide Case: बर्डिया बिरजी निवासी धर्म कुंवर (22) पुत्री कुशाल सिंह ने मंगलवार को नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय गोताखोरों की तलाश असफल रहने के बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार उसे खोजने में जुटी रही।

झालावाड़

Akshita Deora

Aug 29, 2025

मृतका की फाइल फोटो और सुसाइड नोट: पत्रिका

Woman Died After Jumped Into Kali Sindh River: झालावाड़ के चौमहला गंगधार स्थित छोटी कालीसिंध नदी की पुलिया से मंगलवार को छलांग लगाने वाली विवाहिता का शव गुरुवार को तीसरे दिन रेलवे पुलिया के समीप मिला।

एएसआई मगनलाल ने बताया कि बर्डिया बिरजी निवासी धर्म कुंवर (22) पुत्री कुशाल सिंह ने मंगलवार को नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय गोताखोरों की तलाश असफल रहने के बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार उसे खोजने में जुटी रही।

ये भी पढ़ें

Jhalawar: शादी के 3 महीने बाद ही छूटा पत्नी का साथ, गांव जाने के लिए शॉर्टकट अपनाना पड़ा भारी
झालावाड़
image

गुरुवार सुबह उसका शव रेलवे पुलिया के पास मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार धर्म कुंवर की शादी सुवासरा के पास तरनोद गांव में हुई थी। करीब 2 महीने पहले ससुराल में विवाद होने पर उसके पिता उसे मायके ले आए थे जहां वह रह रही थी।

सोमवार को ससुराल पक्ष से पिता को फोन आया था कि वे मंगलवार को उसे लेने आएंगे। पिता ने सहमति दे दी थी लेकिन संभवत: वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सुसाइड नोट में भी इसका उल्लेख किया गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या; 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
चूरू
Churu-Crime-News

