Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या; 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

सादुलपुर। पति की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में मृतक मंजीत अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। प्रकरण अनुसार 26 नवंबर 2019 को कुलवंत सिंह (40) निवासी गांव बजावा सुरों का पुलिस थाना मंड्रेला जिला झुंझुनूं ने हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसके भतीजा मनजीत की शादी वर्ष 2015 में बबीता पुत्री होशियार सिंह निवासी डिंगली गांव के साथ हुई थी।