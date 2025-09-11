Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Jhalawar: कोटा जिले से चरस-गांजा खरीद कर झालावाड़ में बेचा, सन्नाटा, सिराज और नाईद समेत 6 लोग गिरफ्तार

झालावाड़ पुलिस ने गांजा और चरस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां गलियों-गलियों में छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर चरस और गांजा बेचा जा रहा था। पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

झालावाड़

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Jhalawar News
तस्कर गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Jhalawar News: झालावाड़ जिले में नशे का कारोबार गलियों तक में फैल गया है। सौदागर नशे का सामान छोटी पुड़िया में बेच रहे हैं। लगातार सामने आ रही शिकायत के बाद पुलिस के पास इन तस्करों का वीडियो पहुंचा तो पुलिस भी सकते में आ गई।


पुलिस ने टीम बनाकर शहर में दो जगह कार्रवाई करते हुए छह तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि झालावाड़ कोतवाली और झालरापाटन थाना इलाके में छोटी-छोटी मात्रा में मादक पदार्थ बेचने की जानकारी मिली।

कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम बनाई


मुखबिरों ने अपने पास रखे खुफिया कैमरे से इन लोगों को मादक पदार्थ देते हुए का वीडियो बना लिया। वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई। इस टीम ने कोतवाली थाना इलाके में चरस बेचते हुए कुंजड़ा गली निवासी शाहरूख खान ऊर्फ सन्नाटा, सिराज अहमद और नला मोहल्ला निवासी राजेश ऊर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया। उनके पास से 32 ग्राम 64 मिलीग्राम चरस बरामद हुई है।

इसके अलावा झालरापाटन इलाके में अलग-अलग स्थान पर गांजा बेचते हुए ट्रांसपोर्ट नगर निवासी अदुल रज्जाक, वसुंधरा कॉलोनी निवासी नाईद खान और माधोपुर निवासी संजय बैरागी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 42 ग्राम गांजा बरामद हुआ। सभी छह आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए दो दिन के रिमांड पर लिया है।

बेखौफ होकर कर रहे थे कारोबार


पुलिस को मिले वीडियो से साफ है कि नशे के सौदागर बेखौफ होकर यह कारोबार कर रहे थे। माना जा रहा है कि नशे के सौदागरों ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बना रखे हैं।


कोटा से खरीदी चरस


मामले की जांच में सामने आया है कि चरस और गांजा की बड़ी मात्रा में खरीद हुई है। शाहरूख ने बताया कि उसने यह चरस कोटा निवासी मुनाजिर से खरीदी थी। इसे छोटी-छोटी पुड़िया में बेचने के लिए सिराज और राजेश को दिया था। उसने मुनाजिर से एक किलो चरस और खरीदने के लिए सौदा दिया था, जिसके लिए एडवांस के रूप में 45 हजार रुपए दिए थे।


45 किलो गांजे की बना दी पुड़िया


झालरापाटन निवासी रज्जाक ने बताया कि उसने अपने साथी प्रहलाद गुप्ता, संजय बैरागी और नाईद खान के साथ मिलकर कलमंडी निवासी चेतन शर्मा से 45 किलो गांजा खरीदा था। यह गांजा छोटी-छोटी पुड़िया में लोगों को बेच रहे थे। उसने चेतन शर्मा से 25 किलो गांजा और खरीदने का सौदा किया था।

Published on:

11 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: कोटा जिले से चरस-गांजा खरीद कर झालावाड़ में बेचा, सन्नाटा, सिराज और नाईद समेत 6 लोग गिरफ्तार

