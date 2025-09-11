Jhalawar: कोटा जिले से चरस-गांजा खरीद कर झालावाड़ में बेचा, सन्नाटा, सिराज और नाईद समेत 6 लोग गिरफ्तार



मुखबिरों ने अपने पास रखे खुफिया कैमरे से इन लोगों को मादक पदार्थ देते हुए का वीडियो बना लिया। वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई। इस टीम ने कोतवाली थाना इलाके में चरस बेचते हुए कुंजड़ा गली निवासी शाहरूख खान ऊर्फ सन्नाटा, सिराज अहमद और नला मोहल्ला निवासी राजेश ऊर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया। उनके पास से 32 ग्राम 64 मिलीग्राम चरस बरामद हुई है।