झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा ने पीड़ितों को ₹1 करोड़ की दी नकद सहायता, बैंक मैनेजर बुलाकर सीधा करा दी एफडी

गौरतलब है कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर पिछले दिनों नरेण मीणा जयपुर में आमरण अनशन पर बैठे थे। वे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। मीणा ने कहा कि 'जब अनशन पर बैठा था, तब मैंने कहा था कि पिपलोदी के पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए मुझे 51 लाख रुपए दे दो तो अनशन तोड़ दूंगा तो जनता ने मुझे एक करोड़ रुपए दे दिए।'