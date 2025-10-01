झालावाड़ में किसानों और बीमा कंपनियों से ठगी के आरोपी अरेस्ट, फोटो पत्रिका
Tractor Scam in Jhalawar: झालावाड़ पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने किसानों की जिंदगी और बीमा कंपनियों दोनों को ठगा। यह गिरोह किसानों से ट्रैक्टर फाइनेंस करवाता, फिर उसे बेच देता और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराकर बीमा क्लेम उठा लेता। राजस्थान से उत्तरप्रदेश तक फैले इस नेटवर्क ने अब तक 500 से ज्यादा ट्रैक्टर खुर्दबुर्द कर दिए। पुलिस ने झालावाड़, कोटा और बारां से एक महिला सहित 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात यह है कि यह गिरोह हनीट्रैप की वारदातों में भी लिप्त रहा है और अब तक करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना चुका है।
जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरोह का सरगना सारोला थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन है। यह गिरोह झालावाड़, बारां, कोटा और यूपी के कई जिलों में सक्रिय था। प्रत्येक ट्रैक्टर को यह चार से पांच लाख रुपए में खुर्दबुर्द करते और अलग से बीमा राशि भी वसूल लेते।
झालावाड़ निवासी सरगना हेमराज, सीमा मीणा, रियाज, सोहेलखान, मोहम्मद फारूख खान ऊर्फ मोनू, मुरारीलाल सुमन, सीताराम मीणा, योगेन्द्र सिंह, लेखराज भील; कोटा निवासी पुरषोत्तम, तौसिफ, अमन और बारां निवासी कालू को गिरफ्तार किया है।
गिरोह को पकड़ने के लिए विभिन्न थानों की 20 टीमें गठित की गईं। सरगना हेमराज को पुलिस ने कार सहित कोटा से दबोचा। कार से उसकी महिला मित्र, पुलिस की वर्दी, जूते और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार हेमराज पर कोटा, झालावाड़ और बारां में 21 केस दर्ज हैं। इसमें चौथवसूली, चोरी, हनीट्रैप, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट शामिल हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों में भी अपराधों का लंबा इतिहास है। कालू पर 18, लेखराज पर 8, रियाज पठान पर 7 और सोहेल पर 3 केस दर्ज हैं।
हेमराज पहले भी सीमा मीणा, हेमलता और भूरी बाई उर्फ सुनीता के साथ मिलकर कोटा और झालावाड़ में हनीट्रैप की वारदातें कर चुका है। इनमें उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हेमराज के घर से कई महिलाओं के सगाई और शादी से संबंधित इकरारनामे भी बरामद हुए हैं।
