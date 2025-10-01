Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Jhalawar News: 500 से ज्यादा ट्रैक्टर खुर्दबुर्द, फाइनेंस कर बेचते, चोरी बताकर उठाते क्लेम, बनाई अकूत सं​पत्ति

पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर किसानों की जिंदगी और बीमा कंपनियों दोनों को ठगने वालों को दबोचा। गिरोह किसानों से ट्रैक्टर फाइनेंस करवाता, फिर उसे बेच देता और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराकर बीमा क्लेम उठा लेता।

2 min read

झालावाड़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 01, 2025

झालावाड़ में किसानों और बीमा कंपनियों से ठगी के आरोपी अरेस्ट, फोटो पत्रिका

Tractor Scam in Jhalawar: झालावाड़ पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने किसानों की जिंदगी और बीमा कंपनियों दोनों को ठगा। यह गिरोह किसानों से ट्रैक्टर फाइनेंस करवाता, फिर उसे बेच देता और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराकर बीमा क्लेम उठा लेता। राजस्थान से उत्तरप्रदेश तक फैले इस नेटवर्क ने अब तक 500 से ज्यादा ट्रैक्टर खुर्दबुर्द कर दिए। पुलिस ने झालावाड़, कोटा और बारां से एक महिला सहित 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात यह है कि यह गिरोह हनीट्रैप की वारदातों में भी लिप्त रहा है और अब तक करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना चुका है।

चार-पांच लाख में बेचते थे ट्रैक्टर

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरोह का सरगना सारोला थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन है। यह गिरोह झालावाड़, बारां, कोटा और यूपी के कई जिलों में सक्रिय था। प्रत्येक ट्रैक्टर को यह चार से पांच लाख रुपए में खुर्दबुर्द करते और अलग से बीमा राशि भी वसूल लेते।

गिरफ्तार आरोपी

झालावाड़ निवासी सरगना हेमराज, सीमा मीणा, रियाज, सोहेलखान, मोहम्मद फारूख खान ऊर्फ मोनू, मुरारीलाल सुमन, सीताराम मीणा, योगेन्द्र सिंह, लेखराज भील; कोटा निवासी पुरषोत्तम, तौसिफ, अमन और बारां निवासी कालू को गिरफ्तार किया है।

सरगना के पास मिली पुलिस की वर्दी

गिरोह को पकड़ने के लिए विभिन्न थानों की 20 टीमें गठित की गईं। सरगना हेमराज को पुलिस ने कार सहित कोटा से दबोचा। कार से उसकी महिला मित्र, पुलिस की वर्दी, जूते और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

हेमराज पर विभिन्न थानों में 21 मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार हेमराज पर कोटा, झालावाड़ और बारां में 21 केस दर्ज हैं। इसमें चौथवसूली, चोरी, हनीट्रैप, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट शामिल हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों में भी अपराधों का लंबा इतिहास है। कालू पर 18, लेखराज पर 8, रियाज पठान पर 7 और सोहेल पर 3 केस दर्ज हैं।

हनीट्रैप मामलों में हो चुकी गिरफ्तारी

हेमराज पहले भी सीमा मीणा, हेमलता और भूरी बाई उर्फ सुनीता के साथ मिलकर कोटा और झालावाड़ में हनीट्रैप की वारदातें कर चुका है। इनमें उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हेमराज के घर से कई महिलाओं के सगाई और शादी से संबंधित इकरारनामे भी बरामद हुए हैं।

Published on:

01 Oct 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar News: 500 से ज्यादा ट्रैक्टर खुर्दबुर्द, फाइनेंस कर बेचते, चोरी बताकर उठाते क्लेम, बनाई अकूत सं​पत्ति

