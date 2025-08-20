Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

‘तेरी मां को मार दिया है, अब मैं भी…’ बुजुर्ग ने पत्नी को पिलाया कीटनाशक, खुद भी पिया, महिला की मौत

सुनेल थाना क्षेत्र के ढाबला खींची गांव में मंगलवार देर रात गृहक्लेश के चलते बुजुर्ग ने मारपीट के बाद जबरन पत्नी को कीटनाशक पिला दिया। पत्नी की मौत के बाद उसने खुद भी कीटनाशक का सेवन कर लिया।

झालावाड़

kamlesh sharma

Aug 20, 2025

फोटो पत्रिका

झालावाड़। सुनेल थाना क्षेत्र के ढाबला खींची गांव में मंगलवार देर रात गृहक्लेश के चलते बुजुर्ग ने मारपीट के बाद जबरन पत्नी को कीटनाशक पिला दिया। पत्नी की मौत के बाद उसने खुद भी कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसे गंभीर हालत में झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। वारदात से पहले बुजुर्ग ने देर रात अपनी सबसे छोटी बेटी को फोन करके कहा कि मैनें तेरी मां को मार दिया है, अब मैं भी जहर पी रहा हूं। माता-पिता के बीच आए दिन होने वाले झगड़े के चलते बेटी ने इसे मजाक समझा। सुबह जब माता-पिता ने उसका फोन नहीं उठाया तो वह पिता के घर पहुंची, तब वारदात का पता चला। उसने पुलिस को सूचना दी।

थानाधिकारी विष्णु सिंह ने बताया कि ढाबला खींची निवासी सत्यनारायण सोनी (70) अपनी पत्नी प्रेमबाई सोनी (65) के साथ अकेले रहते है। उनकी पांच पुत्रियां है, जिनकी शादी हो चुकी है। वर्ष 2014 में उनके इकलौते बेटे की 18 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई थी। इसके बाद से सत्यनारायण परेशान रहने लगा था। सत्यनारायण और प्रेमबाई में आए दिन कहासुनी होती रहती थी। मंगलवार देर रात करीब तीन बजे सत्यनारायण ने सुने ल में रहने वाली छोटी बेटी अनिता को फोन किया और उसकी मां को कीटनाशक पिलाकर मारने और फिर खुद पी लेने की बात कही। अनिता ने इसे मजाक समझते हुए उन्हें सो जाने के लिए कहा।

सीढिय़ों से बेटी ऊपर कमरे में पहुंची

बुधवार सुबह अनिता ने पिता को फोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया। अनहोनी की आशंका में वह तत्काल पति को लेकर ढाबला खींची पहुंची। वहां मकान का मेन दरवाजा अंदर से बंद होने पर उसने आवाज लगाई। अंदर से कोई हलचल नहीं होने पर वह सीढिय़ों से पहली मंजिल पहुंची। वहां कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर मां और पिता बेहोश मिले। दोनों को सुनेल अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने प्रेमबाई को मृत घोषित कर दिया। सत्यनारायण की हालत गंभीर होने के कारण उसे झालावाड़ रेफर कर दिया।

कीटनाशक का किया सेवन

थानाधिकारी के अनुसार मौके से कीटनाशक मिला, जिसे पहले पत्नी को पिलाने के बाद सत्यनारायण ने खुद पी लिया था। जांच में पता चला कि सत्यनारायण की पांच बेटियों के बाद बेटा हुआ था। लेकिन बेटे की 18 साल की उम्र में मौत के बाद वह परेशान रहने लगा था। उसकी गांव में सोने-चांदी के आभूषण की दुकान थी, जिसे कुछ साल पहले बंद कर दिया। पुलिस ने मृतका प्रेमबाई के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। उनके दामाद लालचंद सोनी की रिपोर्ट पर मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी।

Published on:

20 Aug 2025 06:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / ‘तेरी मां को मार दिया है, अब मैं भी…’ बुजुर्ग ने पत्नी को पिलाया कीटनाशक, खुद भी पिया, महिला की मौत

