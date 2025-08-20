‘तेरी मां को मार दिया है, अब मैं भी…’ बुजुर्ग ने पत्नी को पिलाया कीटनाशक, खुद भी पिया, महिला की मौत

झालावाड़। सुनेल थाना क्षेत्र के ढाबला खींची गांव में मंगलवार देर रात गृहक्लेश के चलते बुजुर्ग ने मारपीट के बाद जबरन पत्नी को कीटनाशक पिला दिया। पत्नी की मौत के बाद उसने खुद भी कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसे गंभीर हालत में झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। वारदात से पहले बुजुर्ग ने देर रात अपनी सबसे छोटी बेटी को फोन करके कहा कि मैनें तेरी मां को मार दिया है, अब मैं भी जहर पी रहा हूं। माता-पिता के बीच आए दिन होने वाले झगड़े के चलते बेटी ने इसे मजाक समझा। सुबह जब माता-पिता ने उसका फोन नहीं उठाया तो वह पिता के घर पहुंची, तब वारदात का पता चला। उसने पुलिस को सूचना दी।