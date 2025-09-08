Jhalawar: स्मैक तस्कर वन भूमि पर बना रहा था आलीशान फार्म हाउस, किया जमींदोज

एसपी अमित कुमार ने बताया कि अकलेरा के महुआखोह निवासी पप्पू ऊर्फ टोल तंवर पुत्र मदनलाल क्षेत्र का बड़ा मादक पदार्थ तस्कर है। उसके खिलाफ वर्ष 2019 से 2023 के मध्य सात प्रकरण दर्ज हो चुके है। इसमें मादक पदार्थ तस्करी के पांच प्रकरण शामिल है। इन मामलों में उससे करीब 9 करोड़ रुपए कीमत की साढ़े चार किलो स्मैक बरामद हुई थी। वन विभाग के उपवन संरक्षक पवार सागर ने पप्पू के खिलाफ घाटोली वनखण्ड के मानपुरा गांव में बेशकीमती वन भूमि पर फार्म हाउस पर निर्माण करने की सूचना दी थी। उन्होंने इसे ध्वस्त करने के लिए पुलिस फोर्स मांगा।