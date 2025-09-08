Jhalawar: स्मैक तस्कर वन भूमि पर बना रहा था आलीशान फार्म हाउस, किया जमींदोज

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के घाटोली थाना इलाके के मानपुरा गांव में बेशकीमती वनभूमि पर कब्जा कर बनाए जा रहे स्मैक तस्कर का आलीशान फार्म हाउस पुलिस और वन विभाग की टीम ने जमींदोज कर दिया। ध्वस्त किए गए निर्माण की लागत करीब दो करोड़ आंकी गई है। तस्कर के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के पांच प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में दर्ज है।
एसपी अमित कुमार ने बताया कि अकलेरा के महुआखोह निवासी पप्पू ऊर्फ टोल तंवर पुत्र मदनलाल क्षेत्र का बड़ा मादक पदार्थ तस्कर है। उसके खिलाफ वर्ष 2019 से 2023 के मध्य सात प्रकरण दर्ज हो चुके है। इसमें मादक पदार्थ तस्करी के पांच प्रकरण शामिल है। इन मामलों में उससे करीब 9 करोड़ रुपए कीमत की साढ़े चार किलो स्मैक बरामद हुई थी। वन विभाग के उपवन संरक्षक पवार सागर ने पप्पू के खिलाफ घाटोली वनखण्ड के मानपुरा गांव में बेशकीमती वन भूमि पर फार्म हाउस पर निर्माण करने की सूचना दी थी। उन्होंने इसे ध्वस्त करने के लिए पुलिस फोर्स मांगा।
वन विभाग के सहायक उपवन संरक्षक मुकेश सहजवानी, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेन्द्र कुमार मीणा, विक्रम सिंह, अकलेरा पुलिस उपअधीक्षक बृजेश कुमार के नेतृत्व में तीन थानाधिकारी और सौ पुलिसकर्मी तथा वनविभाग रविवार अलसुबह मौके पर पहुंची। उन्होंने वनभूमि पर निर्माणाधीन फार्म हाउस ध्वस्त कर दिया।
वन अधिकारियों के अनुसार पप्पू ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा था। यहां वह सौ गुणा सौ वर्गफीट क्षेत्र में फार्म हाउस का निर्माण करवा रहा था। चार जेसीबी की मदद से कई घंटे चली कार्रवाई में पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया गया।
पप्पू उर्फ टोल से वर्ष 2019 में गंगधार पुलिस ने 4 किलोग्राम स्मैक बरामद की थी। इसके अलावा विभिन्न मामलों में भी उससे 380 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पांच से अधिक मादक पदार्थ तस्करी के मामले दर्ज होने के कारण उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई है।
तीन तस्करों के निर्माण तोड़े
झालावाड़ जिले में पिछले एक माह के दौरान पुलिस की मदद से सम्बंधित महकमें तीन मादक पदार्थ तस्करों के निर्माण ध्वस्त कर चुके है। इसमें बकानी के तस्कर सरफराज सरकारी जमीन पर मकान और दुकानें बना रखी थी। झालरापाटन निवासी तस्कर अनवर हुसैन ने वसुंधरा कॉलोनी में तालाब की जमीन पर निर्माण कर रखा था। दोनों के निर्माण संबधित महकमों ने पुलिस की मदद से ध्वस्त कर दिए।