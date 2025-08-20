सरकार ने बैलों का बीमा करवाने की शर्त हटाई, मिलेगी 30 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि

सुनेल (झालावाड़)। सरकार की ओर से बैलों से खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गई थी। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य था। योजना की घोषणा को पांच माह हो चुके हैं, लेकिन जिले में एक भी आवेदन नहीं आया। योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि इसमें एक शर्त बाधा बन रही थी। इसके तहत किसान को बैलों का बीमा करवाना आवश्यक था, जबकि प्रदेश में कोई भी बीमा कंपनी दुधारु पशुओं के अलावा अन्य पशुओं का बीमा नहीं करती। जिससे जिले सहित पूरे प्रदेश में योजना का दम टूट रहा था। अब सरकार ने किसानों की परेशानी दूर करते हुए बैलों का बीमा करवाने की शर्त हटा दी है। किसान केवल पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ भी इस योजना में आवेदन कर सकेंगे।