होटल में पत्नी को पड़ोसी के साथ देख आग बबूला हुआ पति; पटक-पटक की धुनाई; जमकर चली रॉड और बेल्ट

होटल में पत्नी को पड़ोसी के साथ देख आग बबूला हुआ पति। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी के मऊरानीपुर कस्बे के एक होटल में अपनी पत्नी और पड़ोसी युवक को साथ देखकर एक कारोबारी पति बेहद गुस्से में आ गया।
पति को पत्नी के अफेयर का शक था, इसी वजह से उसने युवक को प्रेमी समझकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पहले पति ने युवक को पकड़कर उसे अपनी दुकान तक खींचा, फिर परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी मारपीट शुरू कर दी। दुकान के सामने युवक को स्टील की रॉड से और बेल्ट से पीटा गया। करीब आधा दर्जन लोगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस दौरान पीड़ित युवक गिड़गिड़ाता रहा कि उसका महिला से कोई संबंध नहीं है…महिला के साथ कोई और युवक मौजूद था, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जब युवक को बचाने उसके पिता और भाई आए तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। साथ ही पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
बताया जा रहा है कि मऊरानीपुर के एक स्टील कारोबारी को अपनी पत्नी के अफेयर का शक था और वह कई दिनों से उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए था। परिजनों की माने तो सोमवार शाम को शख्स की पत्नी शहर के एक होटल में किसी से मिलने गई थी, जहां कारोबारी भी पीछे-पीछे पहुंच गया।
महिला होटल में एक युवक के साथ थी, लेकिन पति को देख युवक वहां से फरार हो गया। महिला घबरा गई और पास में ही रहने वाले पड़ोसी प्रमोद उर्फ सोनू आर्य से मदद मांगी, ताकि वह उसे वहां से बाहर निकाल सके। इस दौरान पति ने महिला और पड़ोसी को साथ में बात करते हुए देखा और वह आगबबूला हो गया। प्रमोद उर्फ सोनू आर्य ने बताया कि पति ने यह मान लिया कि उसकी पत्नी के साथ अफेयर में शामिल युवक वही है। वह तुरंत उस युवक के पास गया और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर उसे होटल से खींचते हुए मोहल्ले की दुकान तक ले आया, जहां परिवार के लोग मिलकर उसकी जमकर पिटाई करते रहे।
मऊरानीपुर के CO मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रमोद जयंती पैलेस के पास मौजूद थे। गलतफहमी के चलते राजेश, मुकेश और अन्य लोगों द्वारा प्रमोद के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
