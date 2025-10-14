होटल में पत्नी को पड़ोसी के साथ देख आग बबूला हुआ पति; पटक-पटक की धुनाई; जमकर चली रॉड और बेल्ट

महिला होटल में एक युवक के साथ थी, लेकिन पति को देख युवक वहां से फरार हो गया। महिला घबरा गई और पास में ही रहने वाले पड़ोसी प्रमोद उर्फ सोनू आर्य से मदद मांगी, ताकि वह उसे वहां से बाहर निकाल सके। इस दौरान पति ने महिला और पड़ोसी को साथ में बात करते हुए देखा और वह आगबबूला हो गया। प्रमोद उर्फ सोनू आर्य ने बताया कि पति ने यह मान लिया कि उसकी पत्नी के साथ अफेयर में शामिल युवक वही है। वह तुरंत उस युवक के पास गया और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर उसे होटल से खींचते हुए मोहल्ले की दुकान तक ले आया, जहां परिवार के लोग मिलकर उसकी जमकर पिटाई करते रहे।