Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा कि वे अखिलेश यादव को लड्डू, रसगुल्ला खिलाएंगे? वोट चोरी, 2027 विधानसभा चुनाव, SIR पर दिया बयान

Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya's visit to Jhansi झांसी में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर से घुसपैठियों के नाम भी हट जाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी के नदी में तालाब में कूदने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में 2017 का रिजल्ट दोहराएंगे। ‌

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Nov 17, 2025

पत्रकारों से बातचीत करते हैं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- झांसी बीजेपी)

फोटो सोर्स- झांसी बीजेपी

झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के साथ हुई मुलाकात पर बयान दिया है। इसके साथ ही एसआईआर पर विपक्ष के विरोधों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मतदाता शुद्धिकरण कार्य में विपक्ष भाग नहीं ले रहा है, बाद में आरोप लगाएगा। बिहार के मतदाताओं ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया है। राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर भी बोले, "तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर कूद जाओ।" लेकिन मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में सभी को शामिल होना चाहिए। ‌


लेकिन अब लड्डू-रसगुल्ला खिलाएंगे


उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव ने पूछा कि लड्डू कब खिला रहे हो, तो हमने कहा कि 14 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, उसी दिन खिला देंगे। लेकिन 14 नवंबर को खोजता रहा, लेकिन वह मिले नहीं। इसलिए लड्डू खिला नहीं पाए हैं। लेकिन अब लड्डू-रसगुल्ला खिलाएंगे। जो विजय अभियान 2024 के बाद शुरू हुआ है, वह हरियाणा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और अब बिहार में जारी है।


2027 में 2017 का रिजल्ट


तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड जीत हासिल करेंगे। 2027 में 2017 का रिजल्ट दोहराएंगे। जनता की कृपा पार्टी और नेतृत्व पर बनी हुई है। अपने को विरोधी मानने वाले समझते हैं कि मेहनत भाजपा का कार्यकर्ता करे और फल उन्हें मिले। अब ऐसा नहीं होगा। जो जनता के बीच काम नहीं करेगा, उनकी जीत नहीं होगी।


मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र का महायज्ञ


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उनकी पार्टी कहां चली गई? 6 सीटों में सिमट कर रह गई है। ‌तालाब में भी कूद गए थे। तब उन्होंने कहा था कि नदी में कूदो, चाहे कुएं में कूदो, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर कूद जाओ। मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य महायज्ञ है। इसमें सभी पार्टियों के नेताओं को शामिल होना चाहिए।


घुसपैठियों ने जुगाड़ से मतदाता सूची में कराया नाम दर्ज


मृतक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। एक मतदाता का एक से अधिक स्थान पर नाम नहीं होना चाहिए। घुसपैठियों जिन्होंने जुगाड़ से मतदाता सूची में नाम दर्ज कर लिया है, उनका नाम भी हटाया जाना जरूरी है। 18 साल की उम्र पूरी कर रहे युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य हो रहा है। शुद्धिकरण का कार्य होने पर कांग्रेस, सपा, राजग कहते हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे और कार्य होने के बाद आरोप लगाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 10:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा कि वे अखिलेश यादव को लड्डू, रसगुल्ला खिलाएंगे? वोट चोरी, 2027 विधानसभा चुनाव, SIR पर दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“नूडल-बर्गर खाकर हंसते हुए निकले, रेस्टोरेंट में रील बनाई कुछ ही देर बाद प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद को भी उड़ा लिया”

Jhansi
झांसी

प्रेमिका के लिए पत्नी छोड़ा: 7 साल पुराने रिश्ते का दर्दनाक अंत, MBA छात्रा को गोली मारकर युवक ने खुद को मौत के हवाले किया

MBA
झांसी

यूनिवर्सिटी के सामने MBA छात्रा के सीने में मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर झोंका फायर

झांसी

बेरहमी की हद! दो बहुओं ने 80 वर्षीय सास को रातभर बांधकर पीटा, जान बचाकर थाने पहुंचीं तो अधिकारियों के उड़े होश

jhansi 80 year old woman assaulted by daughters in law land dispute case
झांसी

साहब! मुझे मेरी बहुओं से बचा लो…रात भर पीटा, CO से रोते हुए बोली 80 साल की बुजुर्ग महिला

झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.