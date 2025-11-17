केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा कि वे अखिलेश यादव को लड्डू, रसगुल्ला खिलाएंगे? वोट चोरी, 2027 विधानसभा चुनाव, SIR पर दिया बयान

झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के साथ हुई मुलाकात पर बयान दिया है। इसके साथ ही एसआईआर पर विपक्ष के विरोधों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मतदाता शुद्धिकरण कार्य में विपक्ष भाग नहीं ले रहा है, बाद में आरोप लगाएगा। बिहार के मतदाताओं ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया है। राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर भी बोले, "तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर कूद जाओ।" लेकिन मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में सभी को शामिल होना चाहिए। ‌