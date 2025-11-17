केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा कि वे अखिलेश यादव को लड्डू, रसगुल्ला खिलाएंगे? वोट चोरी, 2027 विधानसभा चुनाव, SIR पर दिया बयान

फोटो सोर्स- झांसी बीजेपी
झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के साथ हुई मुलाकात पर बयान दिया है। इसके साथ ही एसआईआर पर विपक्ष के विरोधों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मतदाता शुद्धिकरण कार्य में विपक्ष भाग नहीं ले रहा है, बाद में आरोप लगाएगा। बिहार के मतदाताओं ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया है। राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर भी बोले, "तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर कूद जाओ।" लेकिन मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में सभी को शामिल होना चाहिए।
लेकिन अब लड्डू-रसगुल्ला खिलाएंगे
उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव ने पूछा कि लड्डू कब खिला रहे हो, तो हमने कहा कि 14 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, उसी दिन खिला देंगे। लेकिन 14 नवंबर को खोजता रहा, लेकिन वह मिले नहीं। इसलिए लड्डू खिला नहीं पाए हैं। लेकिन अब लड्डू-रसगुल्ला खिलाएंगे। जो विजय अभियान 2024 के बाद शुरू हुआ है, वह हरियाणा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और अब बिहार में जारी है।
तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड जीत हासिल करेंगे। 2027 में 2017 का रिजल्ट दोहराएंगे। जनता की कृपा पार्टी और नेतृत्व पर बनी हुई है। अपने को विरोधी मानने वाले समझते हैं कि मेहनत भाजपा का कार्यकर्ता करे और फल उन्हें मिले। अब ऐसा नहीं होगा। जो जनता के बीच काम नहीं करेगा, उनकी जीत नहीं होगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उनकी पार्टी कहां चली गई? 6 सीटों में सिमट कर रह गई है। तालाब में भी कूद गए थे। तब उन्होंने कहा था कि नदी में कूदो, चाहे कुएं में कूदो, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर कूद जाओ। मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य महायज्ञ है। इसमें सभी पार्टियों के नेताओं को शामिल होना चाहिए।
मृतक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। एक मतदाता का एक से अधिक स्थान पर नाम नहीं होना चाहिए। घुसपैठियों जिन्होंने जुगाड़ से मतदाता सूची में नाम दर्ज कर लिया है, उनका नाम भी हटाया जाना जरूरी है। 18 साल की उम्र पूरी कर रहे युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य हो रहा है। शुद्धिकरण का कार्य होने पर कांग्रेस, सपा, राजग कहते हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे और कार्य होने के बाद आरोप लगाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
झांसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग