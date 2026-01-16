16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

‘मैं अकेली थी तो क्या करती…’ बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी को होटल में पकड़ा, एक ही कमरे में थे रुके

झांसी के सिमराहा गांव के युवक ने पत्नी पर शक होने पर पुलिस के साथ होटल में छापा मारा। वहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिली।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Jan 16, 2026

पति ने पुलिस संग होटल में पकड़ी पत्नी

पति ने पुलिस संग होटल में पकड़ी पत्नी Source- X

Jhansi News: यूपी के झांसी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पति ने पुलिस की मदद से अपनी पत्नी को होटल में प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद होटल में काफी ड्रामा हुआ। पत्नी ने सबके सामने खुले मन से कहा कि पति दो साल से साथ नहीं रहता, इसलिए वह अकेली क्या करती।

शादी के तीन साल बाद शुरू हुए विवाद

सिमराहा गांव का रहने वाला एक युवक तीन साल पहले शादी किया था। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही पति-पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों के बीच रोज छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई होती। मामला इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में केस कर दिया। पुलिस ने दोनों को समझाया-बुझाया और समझौता करा दिया। समझौते के महज एक महीने बाद ही फिर से घर में कलह शुरू हो गई। इस बार झगड़े इतने बढ़ गए कि पति और पत्नी अलग-अलग रहने लगे। पति ने बताया कि दो साल से दोनों एक साथ नहीं रह रहे थे। पत्नी अपने मायके या कहीं और रहती थी और पति अकेला घर संभाल रहा था।

पति को शक हुआ, पुलिस के साथ की रेड

पति को कुछ दिनों से पत्नी की हरकतों पर शक हो रहा था। उसने गुप्त जानकारी जुटाई और पता चला कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ होटल में गई हुई है। पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ मिलकर उसने होटल में छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही पति और पुलिस होटल के कमरे में घुसे। वहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ मौजूद थी।

पत्नी का साफ-साफ बयान

प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर पत्नी ने बिना किसी झिझक के सबके सामने कहा कि मेरा पति दो साल से मेरे साथ नहीं रहता। मैं अकेली हूं तो क्या करूं? आज से मेरे लिए पति मर चुका है। मैं तलाक ले लूंगी। उसने यह भी कहा कि वह अपनी मर्जी से होटल में आई थी और किसी पर जबरदस्ती नहीं हुई।

होटल में हुआ जमकर हंगामा

पुलिस की मौजूदगी में होटल के कमरे में काफी शोर-शराबा हुआ। पति गुस्से में था, पत्नी ने भी अपनी बात रखी। प्रेमी भी मौके पर मौजूद था। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मामले को थाने ले गई। अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत या केस दर्ज होने की जानकारी नहीं है, लेकिन घटना ने इलाके में काफी हलचल मचा दी है।

ये भी पढ़ें

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, रुम खुलते ही आपत्तिजनक हाल में मिले लड़का-लड़की
वाराणसी
छापे में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 09:52 am

Published on:

16 Jan 2026 09:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / ‘मैं अकेली थी तो क्या करती…’ बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी को होटल में पकड़ा, एक ही कमरे में थे रुके

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माता के मंदिर में चोरी: कीमती जेवरों को अपने जेब में रखा, कपड़े पहनाए और हाथ जोड़ खड़ा हुआ, गिरफ्तार

मंदिर में चोरी फोटो सोर्स- मेटा आई
झांसी

ठांय-ठांय-ठांय… महिला ऑटो ड्राइवर के हत्यारे को दौड़ाकर मारी गोली, सालगिरह की रात किया था कत्ल

एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर
झांसी

मर्डर के आखिरी 30 सेकंड… आज तेरा खेल खत्म, कनपटी पर लगाई बंदूक, फिर धांय,धांय, धांय

jhansi first woman auto driver anita death
झांसी

जिंदा तुम रहोगी या मैं…. फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की कनपटी पर मारी गोली, सड़क पर तड़पता छोड़कर भागा

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या!
झांसी

रूढ़ियां तोड़कर सड़क पर उतरी अनीता की हत्या, झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की कहानी दर्द में खत्म

समाज की रूढ़ियों को तोड़ने वाली अनिता चौधरी की हत्या (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.