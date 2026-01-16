‘मैं अकेली थी तो क्या करती…’ बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी को होटल में पकड़ा, एक ही कमरे में थे रुके

सिमराहा गांव का रहने वाला एक युवक तीन साल पहले शादी किया था। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही पति-पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों के बीच रोज छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई होती। मामला इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में केस कर दिया। पुलिस ने दोनों को समझाया-बुझाया और समझौता करा दिया। समझौते के महज एक महीने बाद ही फिर से घर में कलह शुरू हो गई। इस बार झगड़े इतने बढ़ गए कि पति और पत्नी अलग-अलग रहने लगे। पति ने बताया कि दो साल से दोनों एक साथ नहीं रह रहे थे। पत्नी अपने मायके या कहीं और रहती थी और पति अकेला घर संभाल रहा था।