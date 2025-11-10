प्रेमिका के लिए पत्नी छोड़ा: 7 साल पुराने रिश्ते का दर्दनाक अंत, MBA छात्रा को गोली मारकर युवक ने खुद को मौत के हवाले किया

पुलिस जांच में सामने आया कि रविवार को उनके रिश्ते के पूरे सात साल हो रहे थे। इसी दिन मनीष कृतिका से आखिरी बार बात करने की जिद पर अड़ा और वह मिलने के लिए राजी हो गई। दोनों हवाना रेस्टोरेंट में बैठे, जहां युवक ने उसे मनाने की कोशिश की। लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी गेट की ओर आए। फुटपाथ पर खड़े होने के दौरान जब कृतिका वहां से जाने लगी। तो मनीष ने उसका सामान लेने की बात कही। जैसे ही वह उसकी ओर मुड़ी। उसने बैग से तमंचा निकालकर कृतिका के सीने पर गोली चला दी। फिर उसी पिस्तौल से अपनी कनपटी पर गोली मार ली।