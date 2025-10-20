दिवाली के दिन पसरा मातम; इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, सिर्फ हड्डियां देख मां बेहोश

इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: झांसी में छोटी दीपावली की रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। जब एक मां के इकलौते बेटे ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक उसकी सिर्फ हड्डियां और राख बची थी। यह घटना नवाबाद थाना क्षेत्र की हाईड्रिल कॉलोनी की है।
मृतक चंदन चंदन (35) सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। 8 साल पहले उसके पिता दयाराम की कैंसर से मौत के बाद उसे नौकरी मिली थी। शादी के बाद चंदन और उसकी पत्नी नेहा के रिश्ते बिगड़ गए थे। शराब की लत और झगड़ालू स्वभाव के कारण उसकी पत्नी नेहा 2 साल पहले मायके चली गई थी। जब से ही चंदन मानसिक रूप से परेशान रहता था। साथ ही उसका मां उर्मिला से भी आए दिन विवाद होता था।
दीपावली की तैयारी में व्यस्त उर्मिला ने बताया कि बेटे ने रविवार रात शराब पीकर लौटते ही झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान उसने गुस्से में खाना फेंक दिया। जब चंदन की मां बेटे के लिए मटर पनीर लेने बाहर गई, तभी चंदन ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घर से धुआं उठता देख पड़ोसी मदद के लिए दौड़े और तुरंत फायर ब्रिगेड को इस बारे में जानकारी दी। मौके पर 2 दमकल गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक चंदन की मौत हो चुकी थी।
मां ने लौटने पर जब उन्होंने बेटे की जली हुई लाश देखी तो वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। चंदन की मां ने रोते हुए कहा, “पहले पति और बेटी को खोया, अब मेरा बेटा भी चला गया, अब मैं किसके लिए जियूं।”
मामले को लेकर CO सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि युवक ने पारिवारिक कलह के कारण सुसाइड किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
झांसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग