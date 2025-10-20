Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

दिवाली के दिन पसरा मातम; इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, सिर्फ हड्डियां देख मां बेहोश

Crime News: दिवाली के दिन एक परिवार में मातम पसर गया। इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read

झांसी

image

Harshul Mehra

Oct 20, 2025

man burned alive on chhoti diwali 2025 in jhansi

इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: झांसी में छोटी दीपावली की रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। जब एक मां के इकलौते बेटे ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक उसकी सिर्फ हड्डियां और राख बची थी। यह घटना नवाबाद थाना क्षेत्र की हाईड्रिल कॉलोनी की है।

मानसिक रूप से परेशान रहता था मृतक

मृतक चंदन चंदन (35) सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। 8 साल पहले उसके पिता दयाराम की कैंसर से मौत के बाद उसे नौकरी मिली थी। शादी के बाद चंदन और उसकी पत्नी नेहा के रिश्ते बिगड़ गए थे। शराब की लत और झगड़ालू स्वभाव के कारण उसकी पत्नी नेहा 2 साल पहले मायके चली गई थी। जब से ही चंदन मानसिक रूप से परेशान रहता था। साथ ही उसका मां उर्मिला से भी आए दिन विवाद होता था।

झांसी में शख्स ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली

दीपावली की तैयारी में व्यस्त उर्मिला ने बताया कि बेटे ने रविवार रात शराब पीकर लौटते ही झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान उसने गुस्से में खाना फेंक दिया। जब चंदन की मां बेटे के लिए मटर पनीर लेने बाहर गई, तभी चंदन ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घर से धुआं उठता देख पड़ोसी मदद के लिए दौड़े और तुरंत फायर ब्रिगेड को इस बारे में जानकारी दी। मौके पर 2 दमकल गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक चंदन की मौत हो चुकी थी।

लाश देखकर बेहोश हुई मृतक की मां

मां ने लौटने पर जब उन्होंने बेटे की जली हुई लाश देखी तो वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। चंदन की मां ने रोते हुए कहा, “पहले पति और बेटी को खोया, अब मेरा बेटा भी चला गया, अब मैं किसके लिए जियूं।”

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर CO सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि युवक ने पारिवारिक कलह के कारण सुसाइड किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर में 30 फीट नीचे मिला तहखाना; 2 लकड़ी के संदूक भी मिले; सोने-चांदी की छड़ी के साथ खजाने में और क्या?
मथुरा
banke bihari temple tosh khana opened found including gold and silver

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 11:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / दिवाली के दिन पसरा मातम; इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, सिर्फ हड्डियां देख मां बेहोश

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

साहब! जान बख्‍श दो, अब नहीं आऊंगा…गलती हो गई, एनकाउंटर के बाद गिड़गिड़ाया बदमाश

jhansi encounter maharashtra criminals shot caught police action
झांसी

रंगरेलियां मनाकर निकल गया प्रेमी… मदद के लिए आए पड़ोसी की हो गई कुटाई, जानें पूरा मामला

झांसी

होटल में पत्नी को पड़ोसी के साथ देख आग बबूला हुआ पति; पटक-पटक की धुनाई; जमकर चली रॉड और बेल्ट

caught wife with neighbor in hotel husband
झांसी

पहले पत्नी और फिर पति….12 घंटे के भीतर हुई दूसरी मौत; एक साथ उठी 2 अर्थियां; सिसकियां भर-भर के रोए लोग

jhansi first wife then husband two bodies bier simultaneously
झांसी

‘कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते’, दादी हुई बॉयफ्रेंड के साथ 9-2-11; भागने से पहले किया ये बड़ा कांड

grandmother eloped with her 7 year younger boyfriend
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.