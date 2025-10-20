दिवाली के दिन पसरा मातम; इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, सिर्फ हड्डियां देख मां बेहोश

दीपावली की तैयारी में व्यस्त उर्मिला ने बताया कि बेटे ने रविवार रात शराब पीकर लौटते ही झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान उसने गुस्से में खाना फेंक दिया। जब चंदन की मां बेटे के लिए मटर पनीर लेने बाहर गई, तभी चंदन ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घर से धुआं उठता देख पड़ोसी मदद के लिए दौड़े और तुरंत फायर ब्रिगेड को इस बारे में जानकारी दी। मौके पर 2 दमकल गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक चंदन की मौत हो चुकी थी।