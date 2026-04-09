खौफनाक अंत: झांसी में प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को कुल्हाड़ी से काटा, 3 साल की मासूम बच्ची को भूसे में जलाया

चतुर्भुज की दोस्ती गुरुग्राम की रहने वाली 30 वर्षीय नीलू देवी से हुई, जो मूल रूप से गुजरात की रहने वाली शादीशुदा महिला थी, जिसका एक 3 साल का बेटा भी था। नीलू ने भी अपने पति को छोड़ दिया था। थोड़े दिन की दोस्ती में दोनों साथ रहने लगे और एक दूसरे को प्यार करने लगे। ‌दोनों का एक दूसरे के घर में आना-जाना शुरू हो गया।‌ चतुर्भुज और नीलू की जिंदगी हंसी-खुशी करने लगी। इसी बीच चतुर्भुज नीलू और उसके बेटे को लेकर अपने गांव आ गया। यहां नीलू के साथ में अनबन शुरू हो गई।