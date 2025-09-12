एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा: फूट-फूट कर रोए पूर्व राज्यमंत्री प्रदीप जैन, कुल 13 कांग्रेसियों को मिली सजा

2013 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जिसमें प्रदीप जैन राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। जबकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रदीप जैन के अनुसार जिला प्रशासन की अनुमति से परीक्षा गांव में सम्मेलन हुआ था। जिसके समाप्त होने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बिजली कटौती रोकने की मांग की। इसी क्रम में झांसी कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। जो लगभग 6 घंटे तक चला। इस दौरान दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था। लोगों को काफी परेशानी हुई। जाम के संबंध में बड़ा गांव थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। 12 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 लोगों को ढाई साल की सजा सुनाई है।