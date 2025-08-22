यूपी के सात चिकित्साधिकारियों को किया गया बर्खास्त, अस्थि, बाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल

बृजेश पाठक ने एक्स पर बताया कि सात चिकित्साधिकारी लंबे समय से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। चिकित्सीय ड्यूटी से अनुपस्थित है। जिसको संज्ञान में लेते हुए सभी को बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही शासन के निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने पर हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। एक्स पर दिए जानकारी में उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है।