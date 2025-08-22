यूपी के सात चिकित्साधिकारियों को किया गया बर्खास्त, अस्थि, बाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल

झांसी, अमेठी, सीतापुर के विशेषज्ञ डॉक्टर और हाथरस के पैथोलॉजिस्ट को बर्खास्त कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इसकी जानकारी उन्होंने 'एक्स' पर दी है। बर्खास्त होने वालों में अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इसके साथ उन्होंने हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिन पर बिना निविदा किये कई संस्थाओं को चिकित्सकीय सामग्री क्रय करने का आरोप है।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने झांसी जिला चिकित्सालय में तैनात अस्थि रोग विशेषज्ञ को लंबे समय से चिकित्सीय ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त न्यू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार शुक्ला अमेठी के दो चिकित्साधिकारी, सीएमओ बरेली के अधीन कार्य करने वाले चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिख सीतापुर की स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिख सीतापुर के बाल रोग विशेषज्ञ शामिल है। इसके साथ ही हाथरस जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजिस्ट को भी बर्खास्त कर दिया गया है।
बृजेश पाठक ने एक्स पर बताया कि सात चिकित्साधिकारी लंबे समय से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। चिकित्सीय ड्यूटी से अनुपस्थित है। जिसको संज्ञान में लेते हुए सभी को बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही शासन के निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने पर हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। एक्स पर दिए जानकारी में उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है।