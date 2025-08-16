UP Teacher Suspended: मोबाइल में व्यस्त रहीं टीचर, बच्चे बातचीत में मस्त, सहायक अध्यापिका निलंबित

Teacher Suspended in Jhansi: बंगरा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बसारी में औचक निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापिका की भारी लापरवाही उजागर हुई। सहायक अध्यापिका दीप्ति पाल कक्षा के दौरान मोबाइल में व्यस्त मिलीं, जबकि बच्चे आपस में बातें करते रहे। ब्लैक बोर्ड खाली पाया गया और बच्चों से पढ़ने को कहा गया तो वे शुद्ध हिंदी तक नहीं पढ़ पाए। खंड शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) मोठ वेद प्रकाश सिंह की रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) विपुल सिंह सागर ने तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापिका को निलंबित कर दिया।