Third Marriage Case: पहली पत्नी से तलाक देकर की दूसरी शादी, अब तीसरी से लड़ा रहा इश्क – विवाहिता ने लगाया दहेज और प्रताड़ना का आरोप

Third Marriage Case Lucknow: राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फर्रूखाबाद के फतेहगढ़ की रहने वाली शालू नामक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति आशुतोष ने पहली पत्नी को तलाक देकर उससे दूसरी शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रताड़ित किया जाने लगा। इतना ही नहीं, अब पति किसी तीसरी महिला के साथ संबंध बनाकर उसे भी तलाक की धमकी दे रहा है।