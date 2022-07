कटा सिर चला आया दिल्ली से झांसी तक, सब रहे बेखबर!

UP News: गतिमान एक्सप्रेस के इंजन में कटा सिर देखकर हड़कंप मच गया। ड्राइवर से पूछताछ हुई। तुगलकाबाद में अज्ञात धड़ मिलने की सूचना। हादसा होने का अनुमान लगाया जा रहा।

इंजन में युवक का कटा सिर फंसा रहा और ट्रेन दिल्ली से 441 किमी दूर झांसी तक पहुंच गई। ट्रेन आगरा और ग्वालियर स्टेशनों पर रुकी लेकिन वहां किसी ने इंजन में फंसा सिर नहीं देखा। झांसी में एक कर्मचारी ने सिर देख कर सूचना दी तो हड़कंप मचा। जांच में पता चला कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद में ट्रैक पर क्षत-विक्षत धड़ मिला है। अनुमान है कि सिर उसी युवक का है। जीआरपी जांच कर रही है।

Train from Delhi to Jhansi with severed head in engine