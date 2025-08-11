रक्षक भाई बना ‘भक्षक’; रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद पहले काटे छोटी बहन के सिर के बाल और फिर…

परिजनों ने पुलिस को बताया कि पुच्चू को अपने साथ अरविंद राखी बंधवाने के बाद बाहर घुमाने ले गया। इसके बाद वह अपनी बहन को गांव के बाहर दादा महाराज चबूतरा ले गया। इस दौरान आरोपी के साथ उसका साथी प्रकाश मौजूद था। यहां पहले उसने अपनी बहन के सिर के बाल काटे और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसका शव खदान में फेंककर मौके से फरार हो गया। 8 अगस्त को आरोपी ने बहन के प्रेमी विशाल की भी हत्या कर दी थी। धसान नदी के पास उसका शव मिला था।