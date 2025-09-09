झुंझूनूं में अवैध पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, नेटवर्क की होगी जांच

Rajasthan News: झुंझूनूं की सूरजगढ़ पुलिस की विशेष टीम ने गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव सेहीकलां के जोहड़ क्षेत्र में छापेमारी की थी। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने पहले संदिग्ध नेमीचंद पुत्र मालपुरी गोस्वामी निवासी टोडास, थाना चितावा, जिला डिडवाना-कुचामन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन सहित एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके बाद दूसरे संदिग्ध विजेंद्र पुत्र विनोद कुमार गोस्वामी निवासी रघुनाथगढ़, थाना दादिया, जिला सीकर की तलाशी ली गई, जिसमें एक जिंदा कारतूस मिला। दोनों पुलिस को कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपियों ने अवैध हथियार और कारतूस कहां से और किसके माध्यम से प्राप्त किए। इस संबंध में नेमीचंद और विजेंद्र से गहन पूछताछ की जा रही है। इस जांच से अवैध हथियारों के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।
पुलिस टीम में सब-इंस्पेक्टर ताराचंद के नेतृत्व में वीरेंद्र हेड कांस्टेबल, महिपाल कांस्टेबल का विशेष योगदान रहा, राजकुमार कांस्टेबल, परमेंद्र कांस्टेबल की सक्रिय भूमिका रही।