झुंझूनूं में अवैध पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, नेटवर्क की होगी जांच

पुलिस ने पहले संदिग्ध नेमीचंद पुत्र मालपुरी गोस्वामी निवासी टोडास, थाना चितावा, जिला डिडवाना-कुचामन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन सहित एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके बाद दूसरे संदिग्ध विजेंद्र पुत्र विनोद कुमार गोस्वामी निवासी रघुनाथगढ़, थाना दादिया, जिला सीकर की तलाशी ली गई, जिसमें एक जिंदा कारतूस मिला। दोनों पुलिस को कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।