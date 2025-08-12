12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद ‘झुंझुनूं’ के सुरेंद्र के घर पहुंचे वायुसेना प्रमुख, वीरांगना को सरकारी नौकरी का दिया आश्वासन

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वीरांगना सीमा व मां को ढांढस बधाया और उन्हें वायु सेना के प्रतीक चिह्न भेंट किए।

झुंझुनू

Lokendra Sainger

Aug 12, 2025

jhunjhunu news
Photo- Patrika Network

Martyr Surendra Moga: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मंगलवार को पत्नी सरिता सिंह के साथ मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि दी और परिजन से मुलाकात की।

उन्होंने परिजन और ग्रामीणों की मांग पर गांव के सरकारी स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से करने और वीरांगना को सरकारी नौकरी के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। इससे पहले वायु सेना प्रमुख ने शहीद की तस्वीर के सामने फूल अर्पित किए। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ ने वीरांगना सीमा व मां को ढांढस बधाया और उन्हें वायु सेना के प्रतीक चिह्न भेंट किए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में BJP नेता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप… सड़क पर मिला शव, परिजनों ने हत्या का जताया अंदेशा
अजमेर
ajmer bjp leader dies

दस मई को हुए थे शहीद

झुंझुनूं जिले के मेहरादासी गांव निवासी सुरेन्द्र मोगा भारतीय वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर तैनात थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर के उधमपुर सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तानी हमले में वे शहीद हो गए।

ये भी पढ़ें

Independence Day 2025: जोधपुर में CM भजनलाल फहराएंगे तिरंगा, हेलिकॉप्टर बरसाएंगे फूल, सुरक्षा घेरे में स्टेडियम
जोधपुर
Independence Day 2025

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद ‘झुंझुनूं’ के सुरेंद्र के घर पहुंचे वायुसेना प्रमुख, वीरांगना को सरकारी नौकरी का दिया आश्वासन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.