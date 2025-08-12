‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद ‘झुंझुनूं’ के सुरेंद्र के घर पहुंचे वायुसेना प्रमुख, वीरांगना को सरकारी नौकरी का दिया आश्वासन

उन्होंने परिजन और ग्रामीणों की मांग पर गांव के सरकारी स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से करने और वीरांगना को सरकारी नौकरी के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। इससे पहले वायु सेना प्रमुख ने शहीद की तस्वीर के सामने फूल अर्पित किए। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ ने वीरांगना सीमा व मां को ढांढस बधाया और उन्हें वायु सेना के प्रतीक चिह्न भेंट किए।