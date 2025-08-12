‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद ‘झुंझुनूं’ के सुरेंद्र के घर पहुंचे वायुसेना प्रमुख, वीरांगना को सरकारी नौकरी का दिया आश्वासन

Martyr Surendra Moga: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मंगलवार को पत्नी सरिता सिंह के साथ मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि दी और परिजन से मुलाकात की।
उन्होंने परिजन और ग्रामीणों की मांग पर गांव के सरकारी स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से करने और वीरांगना को सरकारी नौकरी के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। इससे पहले वायु सेना प्रमुख ने शहीद की तस्वीर के सामने फूल अर्पित किए। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ ने वीरांगना सीमा व मां को ढांढस बधाया और उन्हें वायु सेना के प्रतीक चिह्न भेंट किए।
झुंझुनूं जिले के मेहरादासी गांव निवासी सुरेन्द्र मोगा भारतीय वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर तैनात थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर के उधमपुर सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तानी हमले में वे शहीद हो गए।