Rajasthan: झुंझुनूं में लोहे के पाइपों से की थी मारपीट, आंखे फोड़ने की कोशिश… अब 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: झुंझुनूं के गुढ़ागौड़जी थाने की पुलिस ने डीएसटी टीम सीकर की मदद से हत्या के प्रयास के आरोप में तीन साल से फरार चल रहे पांच हजार रुपए के इनामी आरोपी संजय धायल ऊर्फ संजू को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि 11 मार्च 2022 को वार्ड नंबर 21 गुढ़ागौड़जी निवासी करणसिंह राजपूत ने रिपोर्ट दी थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि वह प्रोपर्टी का काम करता है। नौ मार्च को रात साढ़े नौ बजे खाना खाकर घर के बाहर किराए पर दे रखी दुकान परिवादी, जयसिंह, धर्मेन्द्र सिंह व सूर्यवीर सिंह बैठे हुए थे।
इसी दौरान झुंझुनूं की तरफ से एक कैंपर गलत साइड से आकर दुकानों के पास ठहरी। कैंपर में से तेतरवालों की ढाणी निवासी विनोद कुमार जाट, रघुनाथपुरा निवासी धर्मा जाखड़ व राजु मंडीवाल, गुढ़ागौड़जी निवासी मनोज जांगिड, जाखल निवासी विकास चौधरी समेत पांच-सात उतरे। इनमें एक व्यक्ति के पास दुनाली बंदूक थी।
आरोपियों ने लोहे के पाइपों से उसके हाथों-पैरो पर मारपीट की। अन्य लोग उसका बीच बचाव करने लगे तो जिसके पास दुनाली बंदूक थी उस व्यक्ति ने बंदूक से डरा दिया। इसके बाद उससे मारपीट कर कैंपर में डाल ले गए। फिर सिर व आंखों पर चोट मारकर फोड़ने की कोशिश की। भोड़की में एक गैस एजेंसी के पास पटक दिया। आरोपी उसके दो मोबाइल, पर्स, सोने की चेन निकालकर ले गए।
वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया था। फिर वीरेंद्रसिंह कार से गुढा अस्पताल लेकर आया। एम्बुलेंस रास्ते में मिली थी। गुढ़ा सरकारी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर जयपुर एसएमएस अस्पताल ट्रोमा वार्ड में ईलाज के लिए रैफर कर दिया। जहां पर शुरू में मारपीट की थी। वहां दुकानों के पास परिवादी की कार खडी थी। जिसमें भी आरोपियों ने सरियों व लोहे के पाइपों से तोड़फोड़ की।
आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किए थे। मारपीट से परिवादी के दोनों पैरो व बाएं हाथ के भी फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते टीम का गठन कर हत्या के प्रयास मे वांछित आरोपी की तलाश शुरू की। घटना मे शामिल आरोपी कोटड़ी निवासी संजय धायल उर्फ संजू को डीएसटी टीम सीकर की मदद से सीकर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।