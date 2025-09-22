Rajasthan: झुंझुनूं में लोहे के पाइपों से की थी मारपीट, आंखे फोड़ने की कोशिश… अब 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किए थे। मारपीट से परिवादी के दोनों पैरो व बाएं हाथ के भी फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते टीम का गठन कर हत्या के प्रयास मे वांछित आरोपी की तलाश शुरू की। घटना मे शामिल आरोपी कोटड़ी निवासी संजय धायल उर्फ संजू को डीएसटी टीम सीकर की मदद से सीकर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।