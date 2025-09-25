राजस्थान: बाजरे में डेढ़ सौ और मूंग में 86 रुपए अधिक मिलेंगे, किसान नाखुश, MSP में बढ़ाने चाहिए थे 500 रुपए प्रति क्विंटल

पिछली बार की तुलना में मूंग के दाम में मात्र 86 रुपए, बाजरे में 150 रुपए और मूंगफली में 480 रुपए बढ़े हुए किसानों को मिलेंगे। लेकिन एएसपी पर खरीद में नियमों की पेचिदगियों की वजह से उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। क्योंकि बरसात के कारण मूंग की फसल में दाग लगने से समर्थन मूल्य पर खरीद में कई बार गुणवत्ता संबंधी अड़चनें भी आ सकती हैं। किसान आशंका जता रहे हैं कि दागदार अनाज मापदंडों पर खरा नहीं उतरेगा और सहकारी समितियां इसे खरीदने से मना कर सकती हैं। ऐसे में किसानों की उम्मीदें बाजार भाव पर टिकी रहेंगी।