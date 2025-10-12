Rajasthan: यमुना जल परियोजना पर केंद्रीय मंत्री पाटिल का बड़ा ऐलान, शेखावाटी में नहर के पानी जगी उम्मीद

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि मंड्रेला में पानी की कमी नहीं रहेगी। जल योजना के तहत इसे जोड़ा जाएगा। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते थे। पेपर लीक करने वाले 300 लोगों को गिरफ्तार कर चुके। अन्य भी गिरफ्तार होंगे। अब बिना पेपर लीक किए गरीब व मजदूरों के बेटे भी सरकारी नौकरी लग रहे हैं। उन्होंने जीएसटी कम करने के फायदे गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किसानों, महिलाओं, युवाओं व मजदूरों की चिंता रहती है।