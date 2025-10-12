Rajasthan: यमुना जल परियोजना पर केंद्रीय मंत्री पाटिल का बड़ा ऐलान, शेखावाटी में नहर के पानी जगी उम्मीद

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भजनलाल। फोटो: सोशल
झुंझुनूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा से शेखावाटी वासियों को यमुना नहर के पानी की उम्मीद जगी है। केन्द्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि यमुना का पानी हरियाणा से लाने के लिए एमओयू हो चुका। डीपीआर बन चुकी। अब दिसम्बर में पानी लाने का काम शुरू हो जाएगा।
मंड्रेला में कर्मभूमि से जन्मभूमि अभियान के तहत आयोजित जल संचय, जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत में पाटिल ने कहा कि पानी नहीं होने के कारण शेखावाटी व राजस्थान के अनेक लोग दूसरे प्रदेशों में काम के लिए गए। वहां भी मेहनत से अपना लोहा मनवाया। अब वे मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि जिले में बरसात का पानी बचाने के लिए दस हजार वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज सिस्टम बनाए जाएंगे। उन्होंने प्रवासी कैलाश हाकिम, अनिल रूंगटा, दिनेश राजपुरोहित व अन्य प्रवासियों के सहयोग के लिए प्रशंसा की।
मण्ड्रेला कस्बे व आस-पास के क्षेत्र को अब कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी पहुंचाया जाएगा। कस्बे की पानी की समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए एक करोड़ 25 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है।जिससे जलदाय विभाग के अधिकारी पानी से जुड़ी समस्याओं का निवारण करेंगे।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि मंड्रेला में पानी की कमी नहीं रहेगी। जल योजना के तहत इसे जोड़ा जाएगा। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होते थे। पेपर लीक करने वाले 300 लोगों को गिरफ्तार कर चुके। अन्य भी गिरफ्तार होंगे। अब बिना पेपर लीक किए गरीब व मजदूरों के बेटे भी सरकारी नौकरी लग रहे हैं। उन्होंने जीएसटी कम करने के फायदे गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किसानों, महिलाओं, युवाओं व मजदूरों की चिंता रहती है।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग