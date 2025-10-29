Patrika LogoSwitch to English

VDO भर्ती परीक्षा: साहब! 2 नवम्बर को शादी में जाना जरूरी है, परीक्षा से ड्यूटी कटवाओ…दो दिन में आए 107 आवेदन

साहब! दो तारीख को मेरी सगी ननद की शादी है, मेरी ड्यूटी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा से कटवाओ। मेरे भांजे की शादी है, दो नवम्बर को सुबह भात है। मैं अकेला मामा हूं, मेरा जाना तो अत्यंत जरूरी है।

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Oct 29, 2025

झुंझुनूं के एक सेंटर पर परीक्षा देकर वापस आते युवा। फाइल फोटो। 

झुंझुनूं। साहब! दो तारीख को मेरी सगी ननद की शादी है, मेरी ड्यूटी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा से कटवाओ। मेरे भांजे की शादी है, दो नवम्बर को सुबह भात है। मैं अकेला मामा हूं, मेरा जाना तो अत्यंत जरूरी है। दो दिन से कलक्ट्रेट में सरकारी कर्मचारी व अधिकारी कुछ इसी प्रकार गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाने वालों में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है।

दरअसल, दो नवम्बर को देवउठनी एकादशी का जिले में इस सीजन का सबसे बड़ा सावा है। इसी दिन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा होगी। टेंट वालों, हलवाई, फोटोग्राफर, पंडितों व विवाह स्थल संचालकों के अनुसार जिले में दो नवम्बर को करीब तीन सौ शादियां होने का अनुमान है। परीक्षा में करीब 1249 वीक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इनके अलावा अनेक पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। साथ ही उड़नदस्ते बनाए जाएंगे। ड्यूटी कटवाने के लिए सोमवार व मंगलवार को दो दिन में ऑनलाइन व ऑफलाइन 107 आवेदन आ चुके। सबसे ज्यादा ड्यूटी कटवाने वालों में शिक्षा विभाग के कर्मचारी व अधिकारी हैं। इनके अलावा अनेक कर्मचारी व अधिकारी रिजर्व में रखे जाएंगे।

इनकी भी लगेगी ड्यूटी

शिक्षकों के अलावा इस दिन हर केन्द्र पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें भी कई ऐसे हैं जिनके निकट परिवार में दो तारीख को शादी है, वे भी अपनी ड्यूटी कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अलावा इस दिन रोडवेज बसों की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। चालक व परिचालकों को ड्यूटी पर रहना पड़ेगा।

850 पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार, एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 (रविवार) को प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक ही चरण में किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि) और एडमिट कार्ड दिखाने पर ही मिलेगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या स्मार्टवॉच आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। उम्मीदवारों को सादा नीला या काला पेन लाने की अनुमति होगी।इस भर्ती से ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

इनका कहना है

जिले में दो नवम्बर को 36 केन्द्रों पर वीडीओ भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। ड्यूटी कटवाने के लिए भी आवेदन आ रहे हैं। कोशिश रहेगी कि परीक्षा शांति व निष्पक्ष तरीके से हो।

अजय कुमार आर्य, एडीएम

Updated on:

29 Oct 2025 05:57 pm

Published on:

29 Oct 2025 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / VDO भर्ती परीक्षा: साहब! 2 नवम्बर को शादी में जाना जरूरी है, परीक्षा से ड्यूटी कटवाओ…दो दिन में आए 107 आवेदन

