VDO भर्ती परीक्षा: साहब! 2 नवम्बर को शादी में जाना जरूरी है, परीक्षा से ड्यूटी कटवाओ…दो दिन में आए 107 आवेदन

दरअसल, दो नवम्बर को देवउठनी एकादशी का जिले में इस सीजन का सबसे बड़ा सावा है। इसी दिन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा होगी। टेंट वालों, हलवाई, फोटोग्राफर, पंडितों व विवाह स्थल संचालकों के अनुसार जिले में दो नवम्बर को करीब तीन सौ शादियां होने का अनुमान है। परीक्षा में करीब 1249 वीक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इनके अलावा अनेक पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। साथ ही उड़नदस्ते बनाए जाएंगे। ड्यूटी कटवाने के लिए सोमवार व मंगलवार को दो दिन में ऑनलाइन व ऑफलाइन 107 आवेदन आ चुके। सबसे ज्यादा ड्यूटी कटवाने वालों में शिक्षा विभाग के कर्मचारी व अधिकारी हैं। इनके अलावा अनेक कर्मचारी व अधिकारी रिजर्व में रखे जाएंगे।