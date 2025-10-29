विदेश से आकर पिता ने शुरू किया बिजनेस, अब बेटी संभाल रही काम, प्रेरणादायक है राजस्थान की प्रीति की कहानी

प्रीति के पिता राजकुमार बसवाला पहले विदेश में रहते थे। वहां (Vehicle painter) वाहनों के पेंट करने का कार्य करते थे। कुछ कारणों से उनको विदेश छोड़कर वापस चिड़ावा आना पड़ गया। सबसे पहले उन्होंने यह काम सीखा, अब पूरा बिजनेस बेटी संभाल रही है। इस काम में प्रीति का भाई व मां सुशीला भी इसमें सहयोग करती हैं। उसकी मूर्तियां औसत पचास रुपए से लेकर पंद्रह सौ रुपए तक बिक रही है। प्रीति व उसकी मां ने बताया कि यदि सरकारी मदद मिल जाए तो वह अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहती हैं। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला ने बताया कि प्रीति की मूर्तियों को बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगे जो भी मदद होगी वह भी की जाएगी।