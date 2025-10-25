सांवलियाजी की एक वीडियो ने बदल दी जिंदगी, प्रेरणादायक है होटल में कैटरिंग का करने के बाद सोशल मीडिया स्टार बने कृशु की कहानी

उसने यह भी साबित कर दिया कि जीवन की मुश्किल राहों में जिसने हार नहीं मानी, वही मंज़लि अवश्य पाता है। कभी मामूली तनख्वाह पर मुम्बई की भीड़ का हिस्सा बना यह युवक अब अपनी आवाज़ और आस्था से लाखों लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। भक्ति और शेरो-शायरी ने उसकी ज़दिंगी बदली है। हम बात कर रहे हैं जिले के फतेहनगर निवासी किशनसिंह चौहान उर्फ कृशु की। इसकी सरल ज़दिंगी और सच्चे भाव लोगों को भा गए हैं।