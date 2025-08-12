‘कांग्रेस ने होटलों में बिताया समय… कभी नहीं की किसानों की परवाह’, सीएम भजनलाल ने बोला बड़ा हमला

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारा गौरव है। हम किसानों व मजदूरों का दर्द समझते हैं। कांग्रेस के राज में केवल बीज व खाद के दाम बढ़ते थे, एमएसपी पांच रुपए व दस रुपए बढ़ते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वीकारते थे कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो किसानों के पास पंद्रह पैसे पहुंचते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीधा पैसे किसान के बैंक खाते में पूरा आता है। ना बिचौलिया है ना कट मनी लगती है। कृषि के उत्पादों में बढोतरी हो रही है। राजस्थान में ईसबगोल, जीरा, किन्नू, मेहंदी, बाजरा, अमरूद, मूंग व खजूर बो रहे हैं। अधिकतर आर्गेनिक है।