‘कांग्रेस ने होटलों में बिताया समय… कभी नहीं की किसानों की परवाह’, सीएम भजनलाल ने बोला बड़ा हमला

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूंं में पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार होटलों में समय बिताती रही और इन लोगों ने कभी भी किसान व गरीबों की परवाह नहीं की।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चालीस साल तक शेखावाटी के किसानों को गुमराह करती रही। यहां कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हुए। चुनाव के समय सफेद लाइन बिछाकर कहते थे इधर से नहर आएगी। लेकिन नहर नहीं आई। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ईआरसीपी का कार्य चल रहा है। नर्मदा, माही, देवास का पानी आ रहा है। यमुना के पानी के लिए टास्क फोर्स बन गई। डीपीआर बन रही है। अब शिलान्यास भी होगा और यमुना का पानी भी शेखावाटी में आएगा। हम जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारा गौरव है। हम किसानों व मजदूरों का दर्द समझते हैं। कांग्रेस के राज में केवल बीज व खाद के दाम बढ़ते थे, एमएसपी पांच रुपए व दस रुपए बढ़ते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वीकारते थे कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तो किसानों के पास पंद्रह पैसे पहुंचते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीधा पैसे किसान के बैंक खाते में पूरा आता है। ना बिचौलिया है ना कट मनी लगती है। कृषि के उत्पादों में बढोतरी हो रही है। राजस्थान में ईसबगोल, जीरा, किन्नू, मेहंदी, बाजरा, अमरूद, मूंग व खजूर बो रहे हैं। अधिकतर आर्गेनिक है।
मुयमंत्री ने कहा गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। जब किसान पेरशानी में थे, मजदूर व बेरोजगार परेशान थे, तब कांग्रेस की सरकार होटलों में सैर कर रही थी। अब हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाएंगे।
उन्होंने युवाओं से कहा कि 75 हजार को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दे चुके। अब मेहनत करो, तैयारी जारी रखो, जल्द ही और भर्तियां आने वाली है। साथ ही निजी क्षेत्र में भी टॉप कपनियां आ रही हैं वे रोजगार देंगी।
मिट्टी की जांच कराएं, खाद व कीटनाशक कम डालें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, खेती के साथ पशुपालन करें, सरकारी योजनाओं का फायदा लें।