Rajasthan: पूर्व मंत्री बोले- ‘गद्दार के साथ मंच साझा नहीं कर सकता…’, प्रर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस की बैठक में हंगामा

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan Politics: प्रदेश में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित बैठकों में हंगामों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। झुंझुनूं जिले में खेतड़ी के बाद नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई। मुकुंदगढ़ में हुई बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा मंच पर नहीं बैठे।
पर्यवेक्षक केप्टन प्रवीण डावर ने जब उनसे मंच पर आने के लिए कहा तो राजकुमार शर्मा बोल पड़े कि ‘कप्तान साहब हम आपका सम्मान करते हैं, आपको सुनने आए हैं, लेकिन मंच पर बैठे गद्दार के साथ मैं मंच साझा नहीं कर सकता।’ उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की तरफ माना गया।
राजकुमार शर्मा के बयान का महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष तारा पूनियां ने विरोध किया। इस पर शर्मा के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा और तारा पूनियां बैठक से बाहर चले गए। इसके बाद नवलगढ़ शहर के महामाया मंदिर के पास महर्षि अंगिरा सेवा सदन में मंगलवार को नवलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में संगठन सृजन अभियान बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुण्डा अनुपस्थित रहे।
हंगामे के कुछ देर के बाद हुई बैठक में मुख्यअतिथि पर्यवेक्षक प्रवीण डावर रहे। अध्यक्षता पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा ने की। बैठक मे वक्ताओ ने पार्टी की रीति-नीति के साथ चलने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण सैनी, वाइस चेयरमैन शहजाद चोपदार, हरफूल सिंह दूलर, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद राजकुमार चेजारा, पार्षद प्रमोद पचलंगिया, पार्षद रमेश दर्जी, आरिफ भाटी, अशोक बेरवाल, मुकुंदगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राहुल जाखड़, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुनील झाझड़िया सहित बड़ी संख्या कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, विरोधी और गद्दार में फर्क है। विरोधी के साथ बैठ सकता हूं, गद्दार के साथ नहीं। इसने नवलगढ़, झुंझुनूं के चुनावों में गद्दारी की है। यह सबकी नजर में है।
कोई चुनाव हार जाता है तो वह किसी के लिए कुछ तो बोलता ही है। मेरा नाम लेकर तो कुछ कहा नहीं, आरोप तो लगते रहते हैं। उन्होंने किसको क्या कहा, यह उनकी सोच है। किसी कारण से मैं नवलगढ़ की बैठक में शामिल नहीं हो सका।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग