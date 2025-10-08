Rajasthan: पूर्व मंत्री बोले- ‘गद्दार के साथ मंच साझा नहीं कर सकता…’, प्रर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस की बैठक में हंगामा

हंगामे के कुछ देर के बाद हुई बैठक में मुख्यअतिथि पर्यवेक्षक प्रवीण डावर रहे। अध्यक्षता पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा ने की। बैठक मे वक्ताओ ने पार्टी की रीति-नीति के साथ चलने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण सैनी, वाइस चेयरमैन शहजाद चोपदार, हरफूल सिंह दूलर, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद राजकुमार चेजारा, पार्षद प्रमोद पचलंगिया, पार्षद रमेश दर्जी, आरिफ भाटी, अशोक बेरवाल, मुकुंदगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राहुल जाखड़, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुनील झाझड़िया सहित बड़ी संख्या कार्यकर्ता मौजूद रहे।