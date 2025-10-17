Jhunjhunu: पिता ने ही कर लिया ढाई साल की बेटी को किडनैप, केस दर्ज करवाने थाने पहुंची मां, 8 दिन बाद बेटी को देखकर झूम उठी

Father Kidnap Daughter: झुंझुनूं जिले के राणी सती रोड स्थित जमात मोहल्ले में ढाई साल की बच्ची के अपहरण का मामला आठ दिन तक लोगों और पुलिस के लिए चिंता का सबब बना रहा। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी जब उसके पिता ने अचानक उसे गोद में उठाकर ले लिया। घटना की जानकारी बच्ची की मां को लगी जिन्होंने तुरंत थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई।