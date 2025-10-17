Jhunjhunu: पिता ने ही कर लिया ढाई साल की बेटी को किडनैप, केस दर्ज करवाने थाने पहुंची मां, 8 दिन बाद बेटी को देखकर झूम उठी

मां-बेटी की फोटो: पत्रिका
Father Kidnap Daughter: झुंझुनूं जिले के राणी सती रोड स्थित जमात मोहल्ले में ढाई साल की बच्ची के अपहरण का मामला आठ दिन तक लोगों और पुलिस के लिए चिंता का सबब बना रहा। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी जब उसके पिता ने अचानक उसे गोद में उठाकर ले लिया। घटना की जानकारी बच्ची की मां को लगी जिन्होंने तुरंत थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत टीमों का गठन किया। आरोपी के ठिकाने बदलते रहने के कारण शुरुआती दिनों में उसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। चूरू, राजगढ़ और तारानगर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिश दी गई। इसके साथ ही तकनीकी निगरानी का भी इस्तेमाल किया गया ताकि आरोपी के हर कदम पर नजर रखी जा सके।
आठ दिन की कड़ी मेहनत और दबाव के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शनिवार को आरोपी के परिवारजन खुद बच्ची को थाने लेकर आए। पुलिस ने बच्ची को सकुशल लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। इसके बाद बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया।
थानाधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि बच्ची को सुरक्षित वापस पाने के लिए टीम ने लगातार मेहनत की और हर संभावित ठिकाने पर दबिश दी। उन्होंने कहा कि आरोपी पिता अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है।
स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि पुलिस की तत्परता से बच्ची सुरक्षित लौट सकी। बच्ची की मां अपनी बेटी को देखते ही ख़ुशी से झूम उठी।
