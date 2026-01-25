राजस्थान में फ्लोराइड धीमा जहर: जवानी में झुकती कमर, पीले पड़ रहे दांत, चौंकाने वाले हैं आंकड़े

-लालपुर गांव में दस में से सात-आठ लोगों के दांत लाल पड़ चुके हैं। कम उम्र में ही जोड़ों के दर्द की शिकायत आम हो गई है।

-मलसीसर उप जिला अस्पताल में रोजाना 100 में से 10 मरीज घुटनों और जोड़ों के दर्द से पीड़ित आते हैं। 18 से 40 वर्ष की उम्र के युवाओं में भी जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं।

-अलसीसर तहसील के भूदा का बास ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सुशील कुमार खीचड़ बताते हैं कि गांव में लगभग 40 प्रतिशत लोग घुटनों में दर्द, कमर दर्द से परेशान हैं। वह खुद 12 साल से पीडि़त हैं।