झुंझुनू

खुशखबरी: 2253 बुजुर्गों की खुली लॉटरी, हवाई जहाज व एसी रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा, एक रुपया भी नहीं लगेगा

झुंझुनूं जिले के 2253 बुजुर्गों के लिए ऋषी पंचमी का पर्व खुशियां लेकर आया। अनेक बुजुर्ग हवाई जहाज से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे।

झुंझुनू

kamlesh sharma

Aug 29, 2025

(प्रतीकात्मक फोटो)

झुंझुनूं जिले के 2253 बुजुर्गों के लिए ऋषी पंचमी का पर्व खुशियां लेकर आया। अनेक बुजुर्ग हवाई जहाज से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। तो अनेक की रामेश्वरम, तिरुपति, जगन्नाथपुरी सहित अनेक देव स्थानों के दर्शन की कामना पूरी होगी। खास बात यह है कि इस पूरी यात्रा में यात्री का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। पूरी ट्रेन वातानुकूलित होगी।

ट्रेन व प्लेन से उतरकर जहां बस या कार से ले जाएगा, वह वाहन भी राज्य सरकार खुद के खर्चे पर करेगी। यात्रियों के लिए नाश्ता, चाय व दोनों समय भोजन की व्यवस्था रहेगी। ट्रेन वातानुकूलित रहेगी। कोई बुजुर्ग रास्ते में बीमार हो जाए तो डॉक्टर, नर्स व दवा की व्यवस्था भी ट्रेन में निशुल्क रहेगी। जिस होटल व धर्मशाल में रोका जाएगा, उसका खर्चा भी राजस्थान सरकार देगी। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की लॉटरी प्रक्रिया गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में निकाली गई।

लॉटरी से हुआ चयन

जिला कलक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि जिले के 2834 आवेदकों में से मुख्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार कर कुल 2253 आवेदकों का चयन सॉफ्टवेयर से लॉटरी के जरिए किया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर अजय कुमार आर्य, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत गोदारा,पर्यटन विभाग के उपनिदेशक देवेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर एवं देवस्थान विभाग जयपुर के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

अब आवेदक क्या करें

आवेदकों के मोबाइल पर इसकी सूचना भेजी जा रही है। इसके बाद यात्री बताए स्थान पर तय समय से पहले पहुंच जाएं। वहां उनको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके लिए फोटो, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। इसके बाद रिपोर्टिंग स्थल पर ही रेल के सीट नम्बर बताए जाएंगे। उनका फोटो युक्त यात्रा कार्ड जारी होगा। सूची ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। जिनका नाम नहीं आया उनमें कइयों के नाम प्रतीक्षा सूची में भी शामिल किए गए हैं।

यहां जाएंगे प्लेन से

  • नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर

यहां जाएंगे रेल से

  • कामाख्या-गुवाहटी
  • गंगासागर-कोलकत्ता
  • गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि
  • जगन्नाथपुरी-कोणार्क
  • तिरूपति-पद्मावती
  • द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ
  • पटना साहिब, पटना, बिहार
  • बिहार-शरीफ
  • मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या
  • महाकालेश्वर, उज्जैन- ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा
  • रामेश्वरम-मदुरई
  • वैष्णोदेवी-अमृतसर-वाघा बोर्डर
  • श्री हज़ूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र
  • सम्मेदशिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ
  • हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ

Published on:

29 Aug 2025 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / खुशखबरी: 2253 बुजुर्गों की खुली लॉटरी, हवाई जहाज व एसी रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा, एक रुपया भी नहीं लगेगा

