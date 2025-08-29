खुशखबरी: 2253 बुजुर्गों की खुली लॉटरी, हवाई जहाज व एसी रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा, एक रुपया भी नहीं लगेगा

ट्रेन व प्लेन से उतरकर जहां बस या कार से ले जाएगा, वह वाहन भी राज्य सरकार खुद के खर्चे पर करेगी। यात्रियों के लिए नाश्ता, चाय व दोनों समय भोजन की व्यवस्था रहेगी। ट्रेन वातानुकूलित रहेगी। कोई बुजुर्ग रास्ते में बीमार हो जाए तो डॉक्टर, नर्स व दवा की व्यवस्था भी ट्रेन में निशुल्क रहेगी। जिस होटल व धर्मशाल में रोका जाएगा, उसका खर्चा भी राजस्थान सरकार देगी। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की लॉटरी प्रक्रिया गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में निकाली गई।