Rajasthan: फ्री के गेहूं लेने वालों से वसूली करेगी सरकार, प्रतिकिलो के हिसाब से देने होंगे इतने रुपये

अधिकारियों की मानें तो अब तक 860 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह वह आंकड़ा है, जो पात्र नहीं होने के बावजूद अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा रखा था। इन लोगों को 31 अक्टूबर तक योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के निर्देश दिए गए थे। 31 अक्टूबर तक जिन्होंने नाम हटा लिए वे लोग वसूली से बच जाएंगे। जिन्होंने निर्धारित दिए गए टाइम में नाम नहीं हटाएं हैं, अब उनसे वसूली होगी।