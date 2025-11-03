क्रिकेट में हरमनप्रीत-दीप्ति बनने की राह पर राजस्थान की बेटियां, झुंझुनूं की ये खिलाड़ी मनवा रही अपना लौहा

हैप्पी कुमारी कुमावास गांव की रहने वाली है। हैप्पी लड़कों के विकेट चटकाकर व उनको बोल्ड कर सबसे पहले चर्चा में आई थी। पिता राजेश खींचड़, मां उजेश ने हैप्पी की क्रिकेट प्रतिभा को पहचाना। हैप्पी का 2024 का सेशन सपने जैसा रहा जिसमें उसने अपने शानदार ऑलराउंड खेल से पहले राजस्थान टीम में जगह बनाई और राजस्थान अंडर-19 की कप्तान भी बनी। वर्तमान में अंडर-19 राजस्थान टीम की कप्तानी करते हुए टीम को नॉकआउट में पहुंचाया । इस साल हैप्पी को वूमेंस प्रीमियर लीग के लिए भी 4 फ्रेंचाइजी ने ट्रायल के लिए बुलाया है। वहां भी हैप्पी ने बेहतर प्रदर्शन किया।