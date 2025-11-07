Rajasthan News : भात भरने जा रहे थे, चलती गाड़ी बनी आग का गोला, 15 लाख के जेवरात-सामान जलकर खाक

फोटो पत्रिका नेटवर्क
झुंझुनूं। नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कुमावास और देलसर गांव के बीच शुक्रवार दोपहर चलती गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। कुछ ही पलों में गाड़ी में रखा सोना-चांदी के जेवरात और अन्य सामान जलकर खाक हो गया।
जानकारी के अनुसार डाबड़ी बलोदा निवासी नदीम का परिवार उसकी बहन के यहां भोड़की में भात भरने जा रहा था। देलसर के पास अचानक गाड़ी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग बाहर निकल गए।
हालांकि, पिछली सीट पर बैठे बीदसर निवासी अजय के गले और आंखों में धुएं का असर हुआ। उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। परिवार के अनुसार, गाड़ी में रखे सोने-चांदी के जेवरात व अन्य सामान सहित करीब 15 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग