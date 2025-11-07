Rajasthan News : भात भरने जा रहे थे, चलती गाड़ी बनी आग का गोला, 15 लाख के जेवरात-सामान जलकर खाक

हालांकि, पिछली सीट पर बैठे बीदसर निवासी अजय के गले और आंखों में धुएं का असर हुआ। उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। परिवार के अनुसार, गाड़ी में रखे सोने-चांदी के जेवरात व अन्य सामान सहित करीब 15 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया।