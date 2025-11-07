Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Rajasthan News : भात भरने जा रहे थे, चलती गाड़ी बनी आग का गोला, 15 लाख के जेवरात-सामान जलकर खाक

नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कुमावास और देलसर गांव के बीच शुक्रवार दोपहर चलती गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Nov 07, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

झुंझुनूं। नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कुमावास और देलसर गांव के बीच शुक्रवार दोपहर चलती गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। कुछ ही पलों में गाड़ी में रखा सोना-चांदी के जेवरात और अन्य सामान जलकर खाक हो गया।

जानकारी के अनुसार डाबड़ी बलोदा निवासी नदीम का परिवार उसकी बहन के यहां भोड़की में भात भरने जा रहा था। देलसर के पास अचानक गाड़ी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग बाहर निकल गए।

हालांकि, पिछली सीट पर बैठे बीदसर निवासी अजय के गले और आंखों में धुएं का असर हुआ। उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। परिवार के अनुसार, गाड़ी में रखे सोने-चांदी के जेवरात व अन्य सामान सहित करीब 15 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया।

Updated on:

07 Nov 2025 07:51 pm

Published on:

07 Nov 2025 07:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan News : भात भरने जा रहे थे, चलती गाड़ी बनी आग का गोला, 15 लाख के जेवरात-सामान जलकर खाक

