Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं के शहीद इकबाल को अंतिम विदाई देने उमड़े हजारों लोग, बेटी ने रोते-रोते पिता को किया सैल्यूट; पत्नी बेसुध

झुंझुनूं के शहीद हवलदार इकबाल अली को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

झुंझुनू

Lokendra Sainger

Aug 28, 2025

jhunjhunu news
Photo- Patrika Network

Jhunjhunu News: शहीदों की धरती झुंझुनूं ने गुरुवार को एक और वीर सपूत को नम आंखों और गर्व से भरे हृदय के साथ विदाई दी। लालपुर गांव के हवलदार इकबाल अली (42) को हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। वे 26 अगस्त को श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) के कुपवाड़ा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे।

उनकी पार्थिव देह के गुरुवार सुबह झुंझुनूं पहुंचते ही माहौल गम और गर्व से भर उठा। शहीद के सम्मान में झुंझुनूं के अग्रसेन सर्किल से लेकर लालपुर गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारत माता की जय और शहीद इकबाल अमर रहें के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

ये भी पढ़ें

jodhpur news: जोधपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत, परिवार में कोहराम
जोधपुर
2 girls died due to drowning in a pond

परिवार की आंखों से छलका दर्द

जैसे ही शहीद की पार्थिव देह लालपुर पहुंची, घर का आंगन मातम में डूब गया। 90 वर्षीय मां जन्नत बानो, पत्नी नसीम बानो और 10 वर्षीय बेटी मायरा का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बहन रुबीना भी भाई की देह देख फफक पड़ी। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं।

बेटी मायरा को सौंपा तिरंगा

पुलिस टूकड़ी व 21 ग्रेनेडियर सेना की टुकड़ी ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद की बेटी मायरा को तिरंगा सौंपा, जिसे उसने आंसुओं के साथ थाम लिया। तिरंगा सौंपे जाने के बाद बेटी ने भारत माता की जय का नारा लगाया और पिता को सेल्यूट किया। इसके बाद पास ही कब्रिस्तान में इकबाल को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। सुपुर्द-ए-खाक से पहले मौलाना की इमामत में नमाज जनाना पढ़कर दुआ मांगी गई।

10 हजार फीट ऊंचाई पर तैनात थे

मेजर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इकबाल अली की ड्यूटी बेहद कठिन परिस्थितियों में थी। देश सेवा करते हुए उन्होंने प्राण न्योछावर किए। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त की सुबह 5 बजे 10 हजार फीट ऊंचाई पर गश्त के दौरान इकबाल एक चौकी से दूसरी चौकी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ। इस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

प्रेमी ने प्रेमिका का बना लिया अश्लील वीडियो, गुस्साई लड़की ने पहले मिलने बुलाया, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट
हनुमानगढ़
police

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 10:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं के शहीद इकबाल को अंतिम विदाई देने उमड़े हजारों लोग, बेटी ने रोते-रोते पिता को किया सैल्यूट; पत्नी बेसुध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.