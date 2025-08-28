झुंझुनूं के शहीद इकबाल को अंतिम विदाई देने उमड़े हजारों लोग, बेटी ने रोते-रोते पिता को किया सैल्यूट; पत्नी बेसुध

मेजर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इकबाल अली की ड्यूटी बेहद कठिन परिस्थितियों में थी। देश सेवा करते हुए उन्होंने प्राण न्योछावर किए। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त की सुबह 5 बजे 10 हजार फीट ऊंचाई पर गश्त के दौरान इकबाल एक चौकी से दूसरी चौकी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में दर्द हुआ। इस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।