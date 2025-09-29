Jhunjhunu News: ऑपरेशन सिंदूर में झुंझुनूं के शहीद सार्जेंट सुरेन्द्र मोगा के नाम पर समर्पित मेडिकल हॉल

सुरेंद्र मोगा झुंझुनूं जिले की मंडावा तहसील के 10 मई को हुए शहीद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सार्जेंट मोगा एक कॉम्बैट मेडिक के रूप में तैनात थे। 10 मई 2025 को दुश्मन की मिसाइल और बमबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक अपने साथियों की मदद जारी रखी। उनकी इस असाधारण वीरता के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें शहीदोपरांत ’वायु सेना पदक (गैलैंट्री)’ प्रदान किया। गांव मेहरादासी के रहने वाले थे। शहीद की मां नानू देवी ने बताया कि झुंझुनूं की मंडावा तहसील स्थित पैतृक गांव मेहरादासी में 2 अक्टूबर को शहीद स्मारक की नींव रखी जाएगी।