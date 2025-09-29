Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu News: ऑपरेशन सिंदूर में झुंझुनूं के शहीद सार्जेंट सुरेन्द्र मोगा के नाम पर समर्पित मेडिकल हॉल

भारतीय वायुसेना ने दिल्ली स्थित एयर फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक हॉल उनके नाम पर समर्पित किया गया है, जिसे अब ’सुरेंद्र हॉल’ के नाम से जाना जाएगा।

2 min read

झुंझुनू

image

Anand Prakash Yadav

Sep 29, 2025

एयर फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक हॉल शहीद सुरेंद्र मोगा के नाम पर समर्पित

भारतीय वायुसेना ने अपने जांबाज एयर वॉरियर झुंझुनूं के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की बहादुरी और बलिदान को अमर बनाए रखने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में, दिल्ली स्थित एयर फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक हॉल उनके नाम पर समर्पित किया गया है, जिसे अब ’सुरेंद्र हॉल’ के नाम से जाना जाएगा।

अंतिम सांस तक की साथियों की मदद

सुरेंद्र मोगा झुंझुनूं जिले की मंडावा तहसील के 10 मई को हुए शहीद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सार्जेंट मोगा एक कॉम्बैट मेडिक के रूप में तैनात थे। 10 मई 2025 को दुश्मन की मिसाइल और बमबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक अपने साथियों की मदद जारी रखी। उनकी इस असाधारण वीरता के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें शहीदोपरांत ’वायु सेना पदक (गैलैंट्री)’ प्रदान किया। गांव मेहरादासी के रहने वाले थे। शहीद की मां नानू देवी ने बताया कि झुंझुनूं की मंडावा तहसील स्थित पैतृक गांव मेहरादासी में 2 अक्टूबर को शहीद स्मारक की नींव रखी जाएगी।

वायुसेना प्रमुख ने परिजनों से की थी मुलाकात

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सरिता सिंह के साथ मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव पहुंचकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि दी और परिजन से मुलाकात की थी। उन्होंने परिजन और ग्रामीणों की मांग पर गांव के सरकारी स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से करने और वीरांगना को सरकारी नौकरी के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। प्रमुख एयर चीफ ने वीरांगना सीमा व मां को ढांढस बधाया और उन्हें वायु सेना के प्रतीक चिह्न भेंट किए।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं के शहीद सुरेन्द्र कुमार की पत्नी गर्व से बोली, बेटे को भी सेना में भेजूंगी, थोड़ी देर में मेहरादासी गांव में होगा अंतिम संस्कार
झुंझुनू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu News: ऑपरेशन सिंदूर में झुंझुनूं के शहीद सार्जेंट सुरेन्द्र मोगा के नाम पर समर्पित मेडिकल हॉल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, रिश्तेदार से मिलने लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे

accident in jhajhunu
झुंझुनू

Rajasthan: बलात्कार किया, अश्लील वीडियो भी बनाया, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना…अब मिला 20 वर्ष का कठोर कारावास

Jhunjhunu News
झुंझुनू

राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव? मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी बड़ी जानकारी, ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

Minister Jhabar Singh Kharra
झुंझुनू

Inspirational Story: ससुराल में आकर पास की 10वीं, फिर सिलाई मशीन से बिजनेस शुरू किया, अब दे रहीं महिलाओं को रोजगार

Santosh Mill
झुंझुनू

झुंझुनूं : बिजली विभाग की लापरवाही ने युवक की छीनी जिंदगी, करंट की चपेट में आने से मौत

Jhunjhunu Death
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.