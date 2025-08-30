Jhunjhunu News: स्टे आदेश के बावजूद मजदूर का मकान ढहाया, खुले में रात बिताने को मजबूर परिवार

पिलानी (झुंझनूं). एक मकान पर सूरजगढ़ उपखण्ड अधिकारी का स्टे आदेश होने के बावजूद शुक्रवार को नायब तहसीलदार पिलानी हरीश यादव ने जेसीबी की मदद से मकान को ढहा दिया। परिवार के लोगों ने उपखण्ड अधिकारी की ओर से 26 अगस्त को जारी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की प्रति अधिकारियों को दिखाई, लेकिन तब तक मकान मलबे में बदल चुका था। लोगों ने उपखण्ड अधिकारी को फोन कर हस्तक्षेप की मांग के बाद कार्यवाही रुकवाई गई, लेकिन तब तक मकान जमींदोज हो चुका था।