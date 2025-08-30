Jhunjhunu News: स्टे आदेश के बावजूद मजदूर का मकान ढहाया, खुले में रात बिताने को मजबूर परिवार

पिलानी (झुंझनूं). एक मकान पर सूरजगढ़ उपखण्ड अधिकारी का स्टे आदेश होने के बावजूद शुक्रवार को नायब तहसीलदार पिलानी हरीश यादव ने जेसीबी की मदद से मकान को ढहा दिया। परिवार के लोगों ने उपखण्ड अधिकारी की ओर से 26 अगस्त को जारी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की प्रति अधिकारियों को दिखाई, लेकिन तब तक मकान मलबे में बदल चुका था। लोगों ने उपखण्ड अधिकारी को फोन कर हस्तक्षेप की मांग के बाद कार्यवाही रुकवाई गई, लेकिन तब तक मकान जमींदोज हो चुका था।
ईंट भट्टों पर मजदूरी करने वाले रामसिंह ने पिछले दिनों दो सौ वर्ग गज जमीन खरीद कर तीन कमरों का मकान बनाया था। शुक्रवार को परिवार के लोग मजदूरी पर गए थे। पीछे से नायब तहसीलदार हरीश यादव के नेतृत्व में आए राजस्व कर्मचारियों एवं पुलिस जवानो ने बिना किसी प्रकार की सूचना के रामसिंह का मकान जेसीबी की सहायता से गिरा दिया।
आरोप है कि अधिकारियों ने मकान में रखा सामान भी बाहर निकालने का मौका नहीं दिया। इससे रोजमर्रा का सामान, अनाज, कपड़े और बिस्तर भी मलबे में दब गए। मजदूर का परिवार अब खुले में रात बिताने पर मजबूर है।
अधिकारियों से मिले आदेश की पालना में कार्रवाई की गई। परिवार को नोटिस दिया गया या नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।
-हरीश यादव, नायब तहसीलदार