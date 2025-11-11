Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

पंखे से लटककर Fake Suicide की Reel बना रहा था लड़का, व्यूज तो मिले नहीं उल्टा कांड हो गया… जो नहीं सोचा था वो हुआ

Fake Suicide Reel : सूचना की गंभीरता को देखते हुए, एटीएस ने तुरंत झुंझुनूं पुलिस को अलर्ट किया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Jayant Sharma

Nov 11, 2025

Fake Suicide Reel Photo

Fake Suicide Reel : सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'फॉलोअर्स' बटोरने का जुनून किस हद तक बढ़ चुका है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण राजस्थान के झुंझुनूं ज़िले के बगड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक अमन सैनी को सनसनी फैलाने और कानून व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसने केवल अधिक व्यूज पाने के लिए इंस्टाग्राम पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने की झूठी रील बनाई थी।

यह मामला तब सामने आया जब जयपुर एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो के बारे में सूचना मिली, जिसमें अमन सैनी अपने घर पर आत्महत्या का नाटक कर रहा था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए, एटीएस ने तुरंत झुंझुनूं पुलिस को अलर्ट किया।

बगड़ थानाधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस्लामपुर में युवक के घर पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान, अमन ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह पूरी रील सिर्फ सोशल मीडिया पर खुद को मशहूर करने के लिए बनाई गई थी। युवक ने स्वीकार किया कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।


पुलिस ने बताया कि इस कृत्य ने अनावश्यक रूप से सनसनी फैलाई और सरकारी मशीनरी का समय बर्बाद किया, जिसके चलते युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर सोमवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

यह घटना युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर जल्द प्रसिद्धि पाने की बढ़ती खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करती है। महज कुछ लाइक्स के लिए जान जोखिम में डालने या इस तरह के संवेदनशील विषयों का मज़ाक बनाने से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक कड़ा संदेश है कि 'व्यूज की भूख' में कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Amayra Suicide Case Update: इकलौती बेटी को खोने के बाद पिता निशब्द, बस कर रहे एक ही मांग… क्या मिलेगा इंसाफ?
जयपुर
image

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: बागवानी करते-करते बना डॉक्टर… लड़के को भी बता देता था लड़की, 200 से ज्यादा लिंग परीक्षण करने वाले मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा

Awadhesh Pandey
झुंझुनू

Rajasthan: नेपाल से खरीदकर लाया पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 200+ भ्रूण लिंग जांच, 7 बार हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने अब 8वीं बार पकड़ा

झुंझुनू

Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

road accident in Jhunjhunu
झुंझुनू

मार्बल स्लरी से शुरू किया बिजनेस, अब रोजगार दे रही प्रीति बसवाला

priti baswala
झुंझुनू

झुंझुनूं की सड़कों पर मौत का साया: डेढ़ दर्जन ब्लैक स्पॉट बन गए जानलेवा जाल

खास खबर
