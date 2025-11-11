पंखे से लटककर Fake Suicide की Reel बना रहा था लड़का, व्यूज तो मिले नहीं उल्टा कांड हो गया… जो नहीं सोचा था वो हुआ

Fake Suicide Reel : सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'फॉलोअर्स' बटोरने का जुनून किस हद तक बढ़ चुका है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण राजस्थान के झुंझुनूं ज़िले के बगड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक अमन सैनी को सनसनी फैलाने और कानून व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसने केवल अधिक व्यूज पाने के लिए इंस्टाग्राम पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने की झूठी रील बनाई थी।