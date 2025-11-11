पंखे से लटककर Fake Suicide की Reel बना रहा था लड़का, व्यूज तो मिले नहीं उल्टा कांड हो गया… जो नहीं सोचा था वो हुआ

Fake Suicide Reel Photo
Fake Suicide Reel : सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'फॉलोअर्स' बटोरने का जुनून किस हद तक बढ़ चुका है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण राजस्थान के झुंझुनूं ज़िले के बगड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक अमन सैनी को सनसनी फैलाने और कानून व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसने केवल अधिक व्यूज पाने के लिए इंस्टाग्राम पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने की झूठी रील बनाई थी।
यह मामला तब सामने आया जब जयपुर एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो के बारे में सूचना मिली, जिसमें अमन सैनी अपने घर पर आत्महत्या का नाटक कर रहा था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए, एटीएस ने तुरंत झुंझुनूं पुलिस को अलर्ट किया।
बगड़ थानाधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस्लामपुर में युवक के घर पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान, अमन ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह पूरी रील सिर्फ सोशल मीडिया पर खुद को मशहूर करने के लिए बनाई गई थी। युवक ने स्वीकार किया कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस ने बताया कि इस कृत्य ने अनावश्यक रूप से सनसनी फैलाई और सरकारी मशीनरी का समय बर्बाद किया, जिसके चलते युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर सोमवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
यह घटना युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर जल्द प्रसिद्धि पाने की बढ़ती खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करती है। महज कुछ लाइक्स के लिए जान जोखिम में डालने या इस तरह के संवेदनशील विषयों का मज़ाक बनाने से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक कड़ा संदेश है कि 'व्यूज की भूख' में कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
