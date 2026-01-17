Rajasthan Rain: मौसम विभाग का लेटेस्ट अलर्ट, फिर बन रहे मावठ के आसार

स्कूली बच्चों और बुजुर्गों पर सर्दी का असर अधिक देखा गया। वहीं दोपहर के समय धूप निकलने से बाजारों में कुछ चहल-पहल बढ़ी और लोगों ने धूप का आनंद लिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जिले में मावठ के आसार भी बन सकते हैं। यदि मावठ होती है तो सर्दी का असर और बढ़ सकता है।