Rajasthan Rain: मौसम विभाग का लेटेस्ट अलर्ट, फिर बन रहे मावठ के आसार

IMD Weather Forecast: झुंझुनूं जिले में शुक्रवार को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। बीते कुछ दिनों से जारी कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम ने करवट ली। दिनभर बादलवाही बनी रही। हालांकि धूप और सर्दी का यह मिला-जुला असर लोगों को दिनभर महसूस होता रहा।
सुबह की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई, जिससे लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, दोपहर को तेज धूप खिली और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बावजूद शाम होते-होते मौसम में फिर से ठंडक घुलने लगी और सर्दी का असर दोबारा बढ़ गया। शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
पिलानी मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान गुरुवार के 25.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर शुक्रवार को 25.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 3.9 डिग्री से बढ़कर 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद सुबह और रात के समय सर्दी का असर बरकरार रहा। रात को मौसम में गलन बढ़ने से लोग सर्दी से धूजते नजर आए। सुबह-सुबह सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। ग्रामीण इलाकों में अलाव जलाकर लोग सर्दी से राहत पाने का प्रयास करते दिखे। बस स्टैंड, चौराहों और बाजारों में अलाव के आसपास लोग हाथ सेंकते हुए दिखाई दिए।
स्कूली बच्चों और बुजुर्गों पर सर्दी का असर अधिक देखा गया। वहीं दोपहर के समय धूप निकलने से बाजारों में कुछ चहल-पहल बढ़ी और लोगों ने धूप का आनंद लिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जिले में मावठ के आसार भी बन सकते हैं। यदि मावठ होती है तो सर्दी का असर और बढ़ सकता है।
