Jhunjhunu: फ्रेंड से छेड़छाड़ करने से नाराज नाबलिग ने युवक की कर दी हत्या, कुल्हाड़ी से मारकर कुएं में फेंकी लाश

Rajasthan Murder Case: झुंझुनूं के खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र के ढाणी बाढ़ान में युवक पंकज कुमावत (21) की हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया है।
जांच में सामने आया कि पंकज ने कुछ दिन पूर्व एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। इस घटना से आहत होकर लड़की ने अपने मित्र नाबालिग आरोपी को पूरी बात बताई। इसके बाद आरोपी ने बदला लेने के लिए साजिश रची।
डीएसपी करणी सिंह ने बताया कि आरोपी नाबालिग ने पंकज को कई बार फोन करके बुलाया। लेकिन वह नहीं आया। घटना वाले दिन आरोपी ने उसे गांव के पास स्थित कुएं के पास बनी झौंपड़ी पर बुलाया। वहां दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद जब दोनों खेत की मेड़ से होकर लौट रहे थे, तभी आरोपी ने पहले से छिपा रखी कुल्हाड़ी से पंकज की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। युवक गिर पड़ा तो उस पर दो-तीन बार और वार कर हत्या कर दी। फिर आरोपी शव को घसीटकर कुएं तक लाया और दो फीट ऊंची मुंडेर पर बैठाकर पैर पकड़ कर नीचे धकेल दिया।
पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के दौरान मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स (सीडीआर) खंगाली। उसमें सामने आया कि आरोपी के नंबर से पंकज को कई बार कॉल किए गए थे। घटना के दिन की अंतिम कॉल भी आरोपी की ही थी। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली।
युवक की हत्या 14 सितंबर को ही कर दी गई। 15 सितंबर को ढाणी बाढ़ान निवासी राजेंद्र कुमार ने अपने पुत्र पंकज कुमावत (21) की गुमशुदगी की रिपोर्ट खेतड़ीनगर थाने में दर्ज कराई थी। उसी दिन गांव के एक सूखे कुएं में पंकज का शव बरामद हुआ।
परिजन ने हत्या की आशंका जताई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खेतड़ीनगर, मेहाड़ा, मुकुंदगढ़ सहित कई थानों की टीमें गठित की गईं। तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और सूचना संकलन के आधार पर पुलिस ने हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने युवक की हत्या प्रेम-प्रसंग के चलते करना बताया है।