Jhunjhunu: फ्रेंड से छेड़छाड़ करने से नाराज नाबलिग ने युवक की कर दी हत्या, कुल्हाड़ी से मारकर कुएं में फेंकी लाश

डीएसपी करणी सिंह ने बताया कि आरोपी नाबालिग ने पंकज को कई बार फोन करके बुलाया। लेकिन वह नहीं आया। घटना वाले दिन आरोपी ने उसे गांव के पास स्थित कुएं के पास बनी झौंपड़ी पर बुलाया। वहां दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद जब दोनों खेत की मेड़ से होकर लौट रहे थे, तभी आरोपी ने पहले से छिपा रखी कुल्हाड़ी से पंकज की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। युवक गिर पड़ा तो उस पर दो-तीन बार और वार कर हत्या कर दी। फिर आरोपी शव को घसीटकर कुएं तक लाया और दो फीट ऊंची मुंडेर पर बैठाकर पैर पकड़ कर नीचे धकेल दिया।