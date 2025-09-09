Jhunjhunu: नेवरी गांव में पैंथर ने किया हमला, भैंस को किया घायल; लोग पटाखे फोड़ कर रहे हैं सुरक्षा

Rajasthan News: झुंझुनूं के मनसा माता वन क्षेत्र से सटे नेवरी गांव की ढाणी शेरावाली में सोमवार तड़के एक पैंथर ने रामेश्वर लाल के घर में घुसकर भैंस पर हमला कर दिया। हल्ला होने पर पैंथर वापस जंगल की ओर लौट गया, लेकिन भैंस को घायल कर गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुड़ा व पौंख नाके के वनरक्षक सुरेश व अन्य सदस्यों ने पगमार्क देखकर पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि की।