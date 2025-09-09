Jhunjhunu: नेवरी गांव में पैंथर ने किया हमला, भैंस को किया घायल; लोग पटाखे फोड़ कर रहे हैं सुरक्षा

Rajasthan News: झुंझुनूं के मनसा माता वन क्षेत्र से सटे नेवरी गांव की ढाणी शेरावाली में सोमवार तड़के एक पैंथर ने रामेश्वर लाल के घर में घुसकर भैंस पर हमला कर दिया। हल्ला होने पर पैंथर वापस जंगल की ओर लौट गया, लेकिन भैंस को घायल कर गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुड़ा व पौंख नाके के वनरक्षक सुरेश व अन्य सदस्यों ने पगमार्क देखकर पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि की।
पौंख राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉ. प्रदीप महला और नेवरी की पशुधन सहायक प्रियंका चौधरी ने मौके पर पहुंचकर भैंस का उपचार शुरू किया। गौरतलब है कि हाल ही में जोधपुरा गांव में भी एक युवक पर पैंथर ने हमला किया था, जिसे वन विभाग की टीम अभी तक नहीं पकड़ पाई है।
सोमवार देर शाम बाघोली ढाणी रेडावाली में भी पैंथर देखा गया। मंजू देवी, अनीता, संतोष सहित अन्य महिलाएं बाजरे के खेत में लावणी कर रही थी। अचानक पैंथर दिखाने पर घबरा गई व हल्ला किया। इस पर मौके से पैंथर भाग गया। हरसा राम सैनी, सरदारा राम माली, किशन लाल सैनी सहित अन्य ने बताया कि लोगों में दशरथ फैली हुई है।
लोगों का कहना है कि बाजरे की फसल बड़ी हो रही है, इसमें पैंथर कहां छुपा है, कहां नहीं, इसका कोई पता नहीं चल रहा। लोग पटाखे फोड़ कर सुरक्षा कर रहे हैं। मामले की बाघोली वन चौकी में भी सूचना दे दी गई।
वन क्षेत्र से सटे गांव व ढाणियों में वन्य जीव भोजन पानी की तलाश में व रास्ता भटकने पर आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। नेवरी में आज पैंथर आने की सूचना पर टीम के द्वारा जांच करवाई गई। पग मार्क के आधार पर पैंथर होना पाया गया। पैंथर के हमले से घायल हुई भैंस का पशु चिकित्सकों से इलाज करवाया जा रहा है।
-धर्मवीर मील, क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी इंद्रपुरा