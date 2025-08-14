Patwari Bharti Exam: पहली पारी वाले साथ नहीं ले जा पाएंगे क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट्स जान लें जरूरी अपडेट

Patwari Exam Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड बुधवार को जारी कर दिए हैं। पहली पारी के कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। पहली पारी वाले अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे। दूसरी पारी वाले पेपर व ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी साथ ले जा सकेंगे। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि प्रश्न पत्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा किया गया है।