झुंझुनू

Patwari Bharti Exam: पहली पारी वाले साथ नहीं ले जा पाएंगे क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट्स जान लें जरूरी अपडेट

पहली पारी वाले अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे। दूसरी पारी वाले पेपर व ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी साथ ले जा सकेंगे।

झुंझुनू

Akshita Deora

Aug 14, 2025

फाइल फोटो: पत्रिका

Patwari Exam Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड बुधवार को जारी कर दिए हैं। पहली पारी के कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। पहली पारी वाले अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे। दूसरी पारी वाले पेपर व ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी साथ ले जा सकेंगे। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि प्रश्न पत्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा किया गया है।

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना होगा। ध्यान रहे, परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

झुंझुनूं में 12 हजार देंगे परीक्षा

झुंझुनूं जिले में परीक्षा के लिए झुंझुनूं व बगड़ में कुल 33 केन्द्र बनाए गए हैं। दोनों पारियों में कुल 12 हजार 192 युवक-युवतियां जिले में परीक्षा देंगे। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। झुंझुनूं जिला प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। अब कुल 3705 पदों पर भर्ती होगी।

ये जान लें जरूरी डिटेल्स

परीक्षा केन्द्र पर तय ड्रेस कोड में जाना होगा। कड़ी जांच के बाद ही केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प होंगे। ए, बी, सी, डी और ई । इनमें अंतिम विकल्प ई का चयन तभी करना होगा, जब प्रश्न का उत्तर न देना चाहें। कोई प्रश्न बिना उत्तर छोड़ा और 'ई' गोला नहीं भरा तो उस प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे।

