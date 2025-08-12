12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

एएसआई ने एक मिनट में बरसाए 40 डंडे… दुकान का सामान तोड़ा, देखें वीडियो

पुलिस का कारनामा, झुंझुनूं के रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित दुकानदार की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, मोबाइल चार्ज करने से मना किया तो एएसआई ने किया हमला

झुंझुनू

Pushpendra Singh Shekhawat

Aug 12, 2025

ASI

झुंझुनूं। झुंझुनूं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक पुलिसकर्मी ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर डंडों से हमला कर दिया। एक मिनट के वीडियो में पुलिसकर्मी ने लगभग 40 डंडे दुकानदार पर बरसा दिए। इसके बाद दुकानदार को शांति भंग के आरोप में रात भर के लिए थाने में बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया।

मोबाइल चार्ज करने पर विवाद

वायरल वीडियो 2 अगस्त की रात का बताया जा रहा है। झुंझुनूं के रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक दुकान का है। इसमें एएसआई ओमप्रकाश भांबू दुकानदार नाहर सिंह पर डंडे बरसाता नजर आ रहा है। दुकानदार का आरोप है कि दो युवक मोबाइल चार्ज कराने आए थे। मना करने पर युवकों ने पुलिस गाड़ी को रुकवाकर उस पर मारपीट का आरोप लगा दिया। इस पर एएसआइ दुकान में आया और उस पर कई डंडे बरसाए। बाद में उसे रातभर थाने में रखा गया और शांतिभंग में बंद कर अगले दिन शाम को छोड़ दिया गया।

ये भी पढ़ें

सांड ने महिला को मारी टक्कर… 4 फीट ऊपर उठाकर पटका, रौंदते हुआ भागा, देखें वीडियो
भरतपुर
bulls fight

नहीं दर्ज कराया मामला

दुकानदार का कहना है कि भय और दबाव के कारण उसने पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करवाया। उधर मामला सामने आने के बाद देर रात एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने एएसआई ओमप्रकाश भांबू को लाइन हाजिर कर दिया।

जवाब देने के बजाय थप्पड़ मारा

उधर कोतवाली थाना एएसआइ ओमप्रकाश भांबू का कहना है कि उस दिन नाइट गश्त पर था। हम वहां से गुजर रहे थे कि दो लड़के आए और कहा कि दुकानदार ने उनके मोबाइल व चार्जर ले लिए। जब दुकानदार को बाहर बुलाया तो उसने कोई जवाब देने की बजाए मेरे ही थप्पड़ मार दिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का छोरा पांव से चलाता है कार… जन्म से नहीं है दोनों हाथ, फिर भी कंप्यूटर और पढ़ाई में अव्वल, देखें वीडियो
जोधपुर
ramesh bishnoi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 06:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / एएसआई ने एक मिनट में बरसाए 40 डंडे… दुकान का सामान तोड़ा, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.