एएसआई ने एक मिनट में बरसाए 40 डंडे… दुकान का सामान तोड़ा, देखें वीडियो

झुंझुनूं। झुंझुनूं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक पुलिसकर्मी ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर डंडों से हमला कर दिया। एक मिनट के वीडियो में पुलिसकर्मी ने लगभग 40 डंडे दुकानदार पर बरसा दिए। इसके बाद दुकानदार को शांति भंग के आरोप में रात भर के लिए थाने में बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया।
वायरल वीडियो 2 अगस्त की रात का बताया जा रहा है। झुंझुनूं के रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक दुकान का है। इसमें एएसआई ओमप्रकाश भांबू दुकानदार नाहर सिंह पर डंडे बरसाता नजर आ रहा है। दुकानदार का आरोप है कि दो युवक मोबाइल चार्ज कराने आए थे। मना करने पर युवकों ने पुलिस गाड़ी को रुकवाकर उस पर मारपीट का आरोप लगा दिया। इस पर एएसआइ दुकान में आया और उस पर कई डंडे बरसाए। बाद में उसे रातभर थाने में रखा गया और शांतिभंग में बंद कर अगले दिन शाम को छोड़ दिया गया।
दुकानदार का कहना है कि भय और दबाव के कारण उसने पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करवाया। उधर मामला सामने आने के बाद देर रात एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने एएसआई ओमप्रकाश भांबू को लाइन हाजिर कर दिया।
उधर कोतवाली थाना एएसआइ ओमप्रकाश भांबू का कहना है कि उस दिन नाइट गश्त पर था। हम वहां से गुजर रहे थे कि दो लड़के आए और कहा कि दुकानदार ने उनके मोबाइल व चार्जर ले लिए। जब दुकानदार को बाहर बुलाया तो उसने कोई जवाब देने की बजाए मेरे ही थप्पड़ मार दिया।