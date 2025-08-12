एएसआई ने एक मिनट में बरसाए 40 डंडे… दुकान का सामान तोड़ा, देखें वीडियो

वायरल वीडियो 2 अगस्त की रात का बताया जा रहा है। झुंझुनूं के रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक दुकान का है। इसमें एएसआई ओमप्रकाश भांबू दुकानदार नाहर सिंह पर डंडे बरसाता नजर आ रहा है। दुकानदार का आरोप है कि दो युवक मोबाइल चार्ज कराने आए थे। मना करने पर युवकों ने पुलिस गाड़ी को रुकवाकर उस पर मारपीट का आरोप लगा दिया। इस पर एएसआइ दुकान में आया और उस पर कई डंडे बरसाए। बाद में उसे रातभर थाने में रखा गया और शांतिभंग में बंद कर अगले दिन शाम को छोड़ दिया गया।