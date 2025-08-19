RAC कांस्टेबल सुसाइड मामले में पूर्व मंत्री व MLA समर्थक में बहस: दूसरे दिन भी नहीं लिया शव, परिजनों और ग्रामीणों का धरना जारी

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं में पत्नी पर तलवार से हमला करने के बाद ट्रेन आगे कूदकर जान देने वाले इंडाली गांव के आरएसी कांस्टेबल राजकुमार कांटीवाल के शव को दूसरे दिन भी नहीं लिया गया। परिजन और ग्रामीण हरियाणा के युवक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं।
धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और भाजपा विधायक राजेंद्र भांबू के समर्थक किसी बात को लेकर आमने-सामने हो गए। उनमें करीब पांच मिनट तक तीखी बहस चलती रही। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
बताया जा रहा है कि धरने में मौजूद कुछ लोगों ने विधायक भांबू के मौके पर नहीं आने को लेकर नाराजगी जताई। इस पर विधायक समर्थक कृष्ण गावड़िया ने उनसे कहा कि विधायक भी आएंगे। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि यहां 10–15 लोग केवल माहौल बिगाड़ने के लिए आए हैं।
इस पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बोल पड़े कि असली माहौल बिगाड़ने वाले तो वे लोग हैं जो दो घंटे के लिए आते हैं और राजनीति करने लगते हैं। गुढ़ा की इस बात पर माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इस दौरान भाजपा नेता राजेश दहिया ने कहा कि हम न्याय के लिए बैठे हैं, यहां राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में मामला शांत हो गया।
गौरतलब कि इंडाली निवासी आरएसी कांस्टेबल राजकुमार कांटीवाल ने सोमवार तड़के किसान कॉलोनी में किराए के मकान में अपनी पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद खुद ने ओजटू अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर कटकर अपनी जान दे दी। कांस्टेबल की पत्नी को गंभीर हालत में जयपुर एसएमएस में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
राजकुमार ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। इसमें उसने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में हरियाणा के युवक विक्रम चौधरी का जिक्र किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजकुमार के परिजन व ग्रामीण धरने पर बैठे हैं।