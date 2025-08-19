RAC कांस्टेबल सुसाइड मामले में पूर्व मंत्री व MLA समर्थक में बहस: दूसरे दिन भी नहीं लिया शव, परिजनों और ग्रामीणों का धरना जारी

इस पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बोल पड़े कि असली माहौल बिगाड़ने वाले तो वे लोग हैं जो दो घंटे के लिए आते हैं और राजनीति करने लगते हैं। गुढ़ा की इस बात पर माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इस दौरान भाजपा नेता राजेश दहिया ने कहा कि हम न्याय के लिए बैठे हैं, यहां राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में मामला शांत हो गया।