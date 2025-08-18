लड़की बनकर छिपा था इनामी बदमाश… पुलिस ने सड़क पर पैदल चलाया; सरपंच सहित साथी पर हमले के मामले में था फरार

सीआई धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहित उर्फ मोनू गांव के जोहड़ में छिपा हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और उसे धर दबोचा। हैरानी की बात यह है कि 19 वर्षीय रोहित उर्फ मोनू युवतियों की ड्रेस पहनकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे उसी वेश में मौका तस्दीक के लिए घटनास्थल पर पैदल ले जाकर जांच की। इस दौरान कस्बे के लोगों ने पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए "पुलिस जिंदाबाद" के नारे लगाए।