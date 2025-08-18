Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

लड़की बनकर छिपा था इनामी बदमाश… पुलिस ने सड़क पर पैदल चलाया; सरपंच सहित साथी पर हमले के मामले में था फरार

सरपंच और उनके साथी पर हुए जानलेवा हमले व गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक और बदमाश को गिरफ्तार किया है।

झुंझुनू

Lokendra Sainger

Aug 18, 2025

jhunjhunu crime news
Photo- Patrika Network

Jhunjhunu Crime: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में 15 जुलाई को दिन-दहाड़े काकोड़ा सरपंच और उनके साथी पर हुए जानलेवा हमले व गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में 5,000 रुपये के इनामी बदमाश रोहित उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया है, जो युवती के कपड़ों में छिपकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था।

सीआई धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहित उर्फ मोनू गांव के जोहड़ में छिपा हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और उसे धर दबोचा। हैरानी की बात यह है कि 19 वर्षीय रोहित उर्फ मोनू युवतियों की ड्रेस पहनकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे उसी वेश में मौका तस्दीक के लिए घटनास्थल पर पैदल ले जाकर जांच की। इस दौरान कस्बे के लोगों ने पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए "पुलिस जिंदाबाद" के नारे लगाए।

पुलिस की सख्ती, पहले भी 8 गिरफ्तार

सीआई धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि इस मामले में पहले ही चार मुख्य आरोपियों और उनके चार सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब रोहित उर्फ मोनू की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने इस मामले में कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

रोहित उर्फ मोनू: शातिर आरोपी का काला इतिहास

19 वर्षीय रोहित उर्फ मोनू कोई साधारण आरोपी नहीं है। नाबालिग अवस्था से ही वह विभिन्न आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उसकी शातिराना हरकतें और अपराध की दुनिया में सक्रियता पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी।

पुलिस अब इस मामले में बचे हुए अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीआई मीणा ने बताया कि जल्द ही सभी फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

18 Aug 2025 10:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / लड़की बनकर छिपा था इनामी बदमाश… पुलिस ने सड़क पर पैदल चलाया; सरपंच सहित साथी पर हमले के मामले में था फरार

