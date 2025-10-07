राजस्थान के इस गांव में 73 साल पहले से बंद है मृत्यु भोज, रस्सी डालकर तय हुआ था पहला सरपंच

सन् 1952 में ग्राम पंचायत भोजासर का पहला चुनाव हुआ। इस चुनाव में मत पत्र व मत पेटी का प्रयोग नही हुआ था। गांव के बुर्जगों ने बताया कि उस समय प्रशासन ने रस्सा डालकर व हाथ उठवाकर चुनाव करवाया था। इस चुनाव में रेखसिंह दुलड़ व थानाराम सरपंच प्रत्याशी थे। चुनाव अधिकारी ने एक रस्सा बांध दिया। फिर कहा कि रेखसिंह के वोटर रस्सा के इधर तथा थानाराम के वोटर रस्सा के उधर आकर हाथ उठाकर समर्थन करे। रेखसिंह दूलड़ की अधिक लोगों हाथ उठाकर समर्थन दिया। जिसके परिणाम रेखसिंह को विजयी घोषित कर सरपंच बनाया गया था। उस समय पंचायत में कुल 15 गांव शामिल थे।