Jhunjhunu: तीन आदमी आए थे और एक औरत… दिन में मैं अकेली थी… बहू के राज ने उड़ा दिए पुलिस के होश, सदमे में आया परिवार

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका
Crime News: राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मुकुंदगढ़ थाना इलाके में हुई एक तथाकथित लूट की वारदात का पुलिस ने दो दिन में खुलासा कर दिया है। जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। असली आरोपी और वारदात करने का कारण जब सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई और इधर परिवार के सदस्यों के भी होश उड़ गए। दरअसल जिसने लूट की शिकायत की थी वही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड थी और वह घर की बहू थी।
दरअसल थाना क्षेत्र में रहने वाली रूखसार नाम की एक महिला ने लूट का मामला बताते हुए पुलिस थाने में 19 जनवरी को केस दर्ज कराया था। उसने पुलिस और परिवार को बताया कि वह ससुराल में थी। परिवार के अन्य सदस्य अपने-अपने काम पर थे। दोपहर में वह घर पर अकेली थी। इस दौरान तीन आदमी आए और उनके साथ एक औरत भी थी। औरत ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई।
उसके बाद तीन आदमी भी अंदर आ गए। उनमें से एक ने चाकू निकाला और चाकू को गले पर सटा दिया। दूसरे ने मुंह दबा दिया और बाकि दोनों ने घर से करीब दस लाख रुपए कीमत के जेवर और करीब पच्चीस से तीस हजार रुपए लूट लिए। उसके बाद वे फरार हो गए। शाम को जब परिवार के लोग आए तो महिला उन्हें बदहवास हालात में मिली।
परिवार भी इस घटनाक्रम के बाद डर गया। घर का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। महिला ने थाने जाकर केस दर्ज कराया। उधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। इस बीच पुलिस ने महिला से भी बयान दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन वह सकपका गई। पुलिस को उस पर थोड़ा शक हुआ।
कल शाम उसे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। उससे कई तरह से सवाल किए तो वह डर गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह परिवार से अलग जमीन लेना चाहती थी। उसने खुद ने ही जेवर चुराए और उन्हें बैड के नीचे छुपा दिया। उसका मानना था कि मामला ठंडा होने पर वह इन्हें बेच देगी और जमीन खरीद लेगी।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग