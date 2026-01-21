Jhunjhunu: तीन आदमी आए थे और एक औरत… दिन में मैं अकेली थी… बहू के राज ने उड़ा दिए पुलिस के होश, सदमे में आया परिवार

Crime News: राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मुकुंदगढ़ थाना इलाके में हुई एक तथाकथित लूट की वारदात का पुलिस ने दो दिन में खुलासा कर दिया है। जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। असली आरोपी और वारदात करने का कारण जब सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई और इधर परिवार के सदस्यों के भी होश उड़ गए। दरअसल जिसने लूट की शिकायत की थी वही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड थी और वह घर की बहू थी।