Rajasthan : राकेश विदेश में कहां पर है ? बेटी ने वीडियो जारी कर PM मोदी से की पिता की वापसी की गुहार, जानें पूरा मामला

5 जुलाई 2023 तक राकेश उनके साथ काम कर रहा था। 6 जुलाई 2023 को राकेश ने अपने बड़े भाई मक्खन लाल जांगिड़ व पत्नी मनोज देवी से बात की। मनोज देवी ने बताया कि उनके खुद के नंबर से फोन नहीं आया किसी दूसरे के नंबर थे। उस वक्त वह काफी घबराए हुए थे। रोने व मायूस जैसी हालत थी। बार-बार पूछने पर उन्होंने कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया व फोन काट दिया। दोबारा फोन किया तो वह फोन ही बंद आया। उनका खुद का फोन भी बंद था। उसके बाद राकेश से बात नहीं हुई।