झुंझुनू

Rajasthan : राकेश विदेश में कहां पर है ? बेटी ने वीडियो जारी कर PM मोदी से की पिता की वापसी की गुहार, जानें पूरा मामला

पचलंगी इलाके के मणकसास गांव का राकेश जांगिड़ रोजी-रोटी के लिए 21 जून 2023 विदेश गया था। राकेश विदेश में कहां पर है ? क्या कर रहा है? इसका कोई पता नहीं है।

झुंझुनू

kamlesh sharma

Aug 26, 2025

Rakesh Jangid
फोटो पत्रिका नेटवर्क

झुंझुनूं। पचलंगी इलाके के मणकसास गांव का राकेश जांगिड़ रोजी-रोटी के लिए 21 जून 2023 विदेश गया था। राकेश विदेश में कहां पर है ? क्या कर रहा है? इसका कोई पता नहीं है। राकेश की बड़ी बेटी खुशी ने वीडियो बना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वापसी की गुहार लगाई है। हाल ही में जांगिड़ समाज के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मिलकर लापता राकेश की वापसी की मांग की थी।

यह है मामला -

राकेश की पत्नी मनोज देवी ने बताया कि सीकर जिले के बनवारी लाल व हरिराम जांगिड़ ने दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी है। कंपनी में काम करने के लिए वे राकेश को लेकर गए थे। राकेश जाते समय अपने साथ एक लाख 20 हजार रुपए लेकर गया था। 22 जून 2023 को राकेश ने उनकी कंपनी में काम शुरू किया। उससे पहले एयरपोर्ट पर पता चला कि यह टूरिस्ट वीजा है। उसके बारे में भी इन दोनों से बात की तो दोनों ने कहा कि आप तो कम करो, आगे की कार्रवाई हम करेंगे।

5 जुलाई 2023 तक राकेश उनके साथ काम कर रहा था। 6 जुलाई 2023 को राकेश ने अपने बड़े भाई मक्खन लाल जांगिड़ व पत्नी मनोज देवी से बात की। मनोज देवी ने बताया कि उनके खुद के नंबर से फोन नहीं आया किसी दूसरे के नंबर थे। उस वक्त वह काफी घबराए हुए थे। रोने व मायूस जैसी हालत थी। बार-बार पूछने पर उन्होंने कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया व फोन काट दिया। दोबारा फोन किया तो वह फोन ही बंद आया। उनका खुद का फोन भी बंद था। उसके बाद राकेश से बात नहीं हुई।

भाई लेने गया लेकिन कोई नहीं मिला

वहीं 8 मार्च 2024 को कंपनी के मालिक बनवारी लाल का वॉइस मैसेज आया कि राकेश किसी मामले में जेल में है आकर छुड़ा ले जाओ, हमें परेशान मत करो। राकेश का भाई मक्खन लाल 15 मार्च 2024 को वीजा लेकर दुबई पहुंचा।

कंपनी के मालिकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं की। दुबई में रिपोर्ट दर्ज करवाई वापस भारत लौट आया। राकेश की वापसी के लिए परिजन गांव के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तक गुहार लगा चुके। झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी थाने में भी मुकदमा दर्ज करवाया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

सिलाई से पाल रही परिवार

राकेश की पत्नी मनोज ने बताया कि उसके दो बेटियां व एक बेटा है। बड़ी बेटी खुशी ने बताया कि वीडियो बना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री से गुहार लगाई है। मां सिलाई करके परिवार को पाल रही है। फीस नहीं भरने के कारण तीनों बच्चों की पढ़ाई छूट गई है।

Published on:

26 Aug 2025 03:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu

